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Posted 27 марта 12:14

Published 27 марта 12:14

Modified Сегодня, 02:33

Updated Сегодня, 02:33

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Тюменский педагог стала лучшим учителем татарского языка и литературы в России

27 марта 2023, 12:14
Фото: 1MI
Педагог из тюменской школы № 52 Халида Кирамова стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы». Об этом рассказали в региональном департаменте образования и науки.

Профессиональное состязание завершилось 24 марта в Казани. В нём приняли участие 20 преподавателей республики и 12 представителей других регионов страны. На протяжении четырёх дней в казанской школе «Адымнар» учителя делились авторскими методиками и показывали мастер-классы.

В финал состязания вышли 6 конкурсантов и лучшей среди них стала Халида Кирамова. Татарский язык и литературу она преподаёт более 20 лет.

Опыт тюменского педагога уже не раз получал высокую оценку от коллег, а в 2020 году  Халида Халидулловна за достижения в педагогической деятельности была удостоена премии президента России.

Также отметим, что в Тюменской области созданы хорошие условия для развития этнических культур и изучение родного языка. Правительством региона оказывается всесторонняя поддержка этнокультурных центров, национальных общественных объединений, проводятся мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений.

 

 

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