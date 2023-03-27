Тюменский педагог стала лучшим учителем татарского языка и литературы в России

Posted 27 марта 12:14
Published 27 марта 12:14
Modified Сегодня, 02:33
Updated Сегодня, 02:33
Профессиональное состязание завершилось 24 марта в Казани. В нём приняли участие 20 преподавателей республики и 12 представителей других регионов страны. На протяжении четырёх дней в казанской школе «Адымнар» учителя делились авторскими методиками и показывали мастер-классы.
В финал состязания вышли 6 конкурсантов и лучшей среди них стала Халида Кирамова. Татарский язык и литературу она преподаёт более 20 лет.
Опыт тюменского педагога уже не раз получал высокую оценку от коллег, а в 2020 году Халида Халидулловна за достижения в педагогической деятельности была удостоена премии президента России.
Также отметим, что в Тюменской области созданы хорошие условия для развития этнических культур и изучение родного языка. Правительством региона оказывается всесторонняя поддержка этнокультурных центров, национальных общественных объединений, проводятся мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений.