Тюменские пожарные спасли девять человек от огня

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Published Сегодня, 04:47
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Кроме того, более двадцати раз спасатели выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, двадцать четыре раза — для оказания помощи жителям региона.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени утром 25 марта произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома на улице Олимпийской. Из опасной зоны было эвакуировано двенадцать человек, девять жителей были спасены. Травмы получили три человека.