Тюменские пожарные спасли девять человек от огня

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени утром 25 марта произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома на улице Олимпийской. Из опасной зоны было эвакуировано двенадцать человек, девять жителей были спасены. Травмы получили три человека.