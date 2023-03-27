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Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Тюменские пожарные спасли девять человек от огня

27 марта 2023, 04:47
Фото: МЧС

Тюменские пожарные спасли от огня 9 человек

Девять жителей Тюменской области спасли во время пожаров сотрудники МЧС. Всего за минувшую неделю было зарегистрировано 36 техногенных пожаров.
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Тюмень

Кроме того, более двадцати раз спасатели выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, двадцать четыре раза — для оказания помощи жителям региона.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени утром 25 марта произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома на улице Олимпийской. Из опасной зоны было эвакуировано двенадцать человек, девять жителей были спасены. Травмы получили три человека.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#МЧС#Пожар#Пожарные#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Авария
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