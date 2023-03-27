Тюменская строительная компания не выплатила персоналу более двух миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Руководители организации рассчитались с работниками только после ареста счетов.
До этого тюменцы неоднократно пытались добиться от работодателей, чтобы они выплатили долг, однако, в конце концов, им пришлось обратиться в суд: он принял сторону работников. Руководство тюменской компании предупредили об уголовной ответственности.
К настоящему моменту права работников восстановлены, зарплата поступила им в полном объёме.
Ранее «Наш город» писал, что, по данным исследований, 38% тюменцев согласны на уменьшение заработной платы, чтобы сохранить рабочее место. Особенно это касается тех, кто работает в области IT-технологий.