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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Тюменская строительная компания не выплатила персоналу более двух миллионов рублей

27 марта 2023, 10:26
Фото: 1MI

В Тюмени судебные приставы помогли работникам получить зарплату

Тюменская строительная компания задолжала пятерым сотрудникам более 2 млн рублей: судебный пристав помог получить им зарплату. Об этом сообщили в региональном УФССП России.
Сюжет
Суд

Руководители организации рассчитались с работниками только после ареста счетов.

До этого тюменцы неоднократно пытались добиться от работодателей, чтобы они выплатили долг, однако, в конце концов, им пришлось обратиться в суд: он принял сторону работников. Руководство тюменской компании предупредили об уголовной ответственности.

К настоящему моменту права работников восстановлены, зарплата поступила им в полном объёме.

Ранее «Наш город» писал, что, по данным исследований, 38% тюменцев согласны на уменьшение заработной платы, чтобы сохранить рабочее место. Особенно это касается тех, кто работает в области IT-технологий.

Более трети тюменцев согласны ради сохранения работы на снижение зарплаты
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#Елена Чебоксарова#Зарплата#Работодатели#Задолженность#Строительная компания#Суд#Тюменцы#Новости тюмени#Общество
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