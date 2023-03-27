Тюмень растаяла: везде лужи, даже после ремонта дворов и благоустройства

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
По словам горожан, несколько лет назад здесь были проведены работы по благоустройству территорию, положен новый асфальт и нарушен слив воды — после дождя или снега, тем более весной, она перестала уходить.
«Вода доходит вплоть до дверей подъезда. Неужели так трудно сделать слив, ведь люк находится около подъезда? Причем оплата за услуги ЖКХ за 3-х комнатную хрущевку в этом доме последние месяцы переваливает за 11 тысяч рублей. За что?!» — возмущаются тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени настоящее озеро образовалось во дворе дома на улице Кала Маркса, 8. Причиной появления огромной лужи стал снег, неубранный зимой управляющей компанией.