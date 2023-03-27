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Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

Тюмень растаяла: везде лужи, даже после ремонта дворов и благоустройства

27 марта 2023, 03:42
Фото: 1MI

В Тюмени затопило двор после проведенных работ по благоустройству

Жители Тюмени жалуются на непроходимые лужи во дворах и неработающие ливневки. В этот раз с подтоплением столкнулись жильцы дома на улице Пермякова, 14.
Сюжет
Тюмень

По словам горожан, несколько лет назад здесь были проведены работы по благоустройству территорию, положен новый асфальт и нарушен слив воды — после дождя или снега, тем более весной, она перестала уходить.

«Вода доходит вплоть до дверей подъезда. Неужели так трудно сделать слив, ведь люк находится около подъезда? Причем оплата за услуги ЖКХ за 3-х комнатную хрущевку в этом доме последние месяцы переваливает за 11 тысяч рублей. За что?!» — возмущаются тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени настоящее озеро образовалось во дворе дома на улице Кала Маркса, 8. Причиной появления огромной лужи стал снег, неубранный зимой управляющей компанией.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Лужи#Ливневая канализация#Затопление#Тюмень#Жалобы#Тюменская область#Видео
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