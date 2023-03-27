Судью устранили, срок увеличили. Евгений Нигматуллин остается в СИЗО

В Тюмени подвергшегося пыткам Нигматуллина задержат еще на неопределённый срок

Евгений Нигматуллин, который по его словам, подвергался пыткам с ноября 2022 года, задержится в СИЗО на неопределенное время. Прокуратура настояла на отстранении судьи. Причина — отсутствие беспристрастного отношения. Однако, для задержанного это грозит увеличением срока.

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