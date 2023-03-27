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Судью устранили, срок увеличили. Евгений Нигматуллин остается в СИЗО

27 марта 2023, 06:26
Фото: 1MI

В Тюмени подвергшегося пыткам Нигматуллина задержат еще на неопределённый срок

Евгений Нигматуллин, который по его словам, подвергался пыткам с ноября 2022 года, задержится в СИЗО на неопределенное время. Прокуратура настояла на отстранении судьи. Причина — отсутствие беспристрастного отношения. Однако, для задержанного это грозит увеличением срока.
Сюжет
Суд
«В настоящее время на постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Нигматуллина, готовится и будет подана кассационная жалоба. Апелляционная жалоба, поданная ранее, к сожалению не дала результата», — сообщил изданию «Наш город» адвокат задержанного Евгений Чеботин.

Теперь судьей дело будет направлено в областной суд, далее оно будет передано в другой район.

«Связано это с тем, что эта судья продляла меру пресечения и в своем постановлении высказалась о причастности Нигматуллина к инкриминируемым преступлениям», — сообщил журналист Виктор Нестерук в своем аккаунте «Вконтакте».

Задержанный в ноябре 2022 года Евгений Нигматуллин обвиняется в сопротивлении сотрудникам полиции, доставлен в СИЗО, где по словам его адвоката, подвергался пыткам.

Ранее «Наш город» писал, что Виктор Нестерук посещал задержанного Нигматуллина. Он и сообщил, что заявление о пытках током задержанному Евгению пришлось отозвать, так как он находился под психологическим давлением сотрудников СИЗО-1.

#Елена Литвиненко#СИЗО#Адвокаты#Пытки#Жалобы#Суд
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