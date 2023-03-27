nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Стая свиристелей вызвала беспокойство у жителей Тюмени

27 марта 2023, 10:46
Жители микрорайона Мыс в Тюмени обеспокоены поведением небольшой стаи свиристелей, которые лежат на асфальте и не двигаются.

В социальных сетях тюменцы призывают не убивать птиц в таком состоянии и не выбрасывать их в мусорку. Орнитолог Тюменского государственного университета Мария Иванова пояснила, что свиристели могут находиться на земле в затуманенном виде, который напоминает опьянение, из-за того, что столкнулись с какой-то поверхностью, например, со стеклом. Это может привести к черепно-мозговой травме, и птицам нужна помощь, - сообщает «Комсомольская правда» – Тюмень». Орнитолог рассказала, как им можно помочь и предупредила, что информация про «пьяных» свиристелей – это миф.

Недавно жители Тюмени также заметили странное поведение другой стаи птиц, которая прилетела в город из Восточного округа. Предполагается, что поведение птиц связано с резким потеплением в Тюмени, которое наступило в понедельник, 20 марта.

Подпишитесь
Судью устранили, срок увеличили. Евгений Нигматуллин остается в СИЗО
Сегодня, 06:26
Боец ЧВК «Вагнер» из Ялуторовска погиб в Артемовске
Сегодня, 07:29
В Тюмени на улице Самарцева из окна дома выпала женщина
Сегодня, 03:25
«Высокие отношения»: на парковке тюменец избил женщину за испроченную машину
Сегодня, 01:29
Тюменскому антифашисту Кириллу Брику тайно продлили меру пресечения
Сегодня, 05:44
Тюменские дети чуть не убили камнем женщину с младенцем в коляске
Сегодня, 01:33