Стая свиристелей вызвала беспокойство у жителей Тюмени

В социальных сетях тюменцы призывают не убивать птиц в таком состоянии и не выбрасывать их в мусорку. Орнитолог Тюменского государственного университета Мария Иванова пояснила, что свиристели могут находиться на земле в затуманенном виде, который напоминает опьянение, из-за того, что столкнулись с какой-то поверхностью, например, со стеклом. Это может привести к черепно-мозговой травме, и птицам нужна помощь, - сообщает «Комсомольская правда» – Тюмень». Орнитолог рассказала, как им можно помочь и предупредила, что информация про «пьяных» свиристелей – это миф.