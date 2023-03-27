Стая свиристелей вызвала беспокойство у жителей Тюмени

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В социальных сетях тюменцы призывают не убивать птиц в таком состоянии и не выбрасывать их в мусорку. Орнитолог Тюменского государственного университета Мария Иванова пояснила, что свиристели могут находиться на земле в затуманенном виде, который напоминает опьянение, из-за того, что столкнулись с какой-то поверхностью, например, со стеклом. Это может привести к черепно-мозговой травме, и птицам нужна помощь, - сообщает «Комсомольская правда» – Тюмень». Орнитолог рассказала, как им можно помочь и предупредила, что информация про «пьяных» свиристелей – это миф.
Недавно жители Тюмени также заметили странное поведение другой стаи птиц, которая прилетела в город из Восточного округа. Предполагается, что поведение птиц связано с резким потеплением в Тюмени, которое наступило в понедельник, 20 марта.