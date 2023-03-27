Сотрудники МЧС спасли зверька от ворон

Тюменец сообщил, что соболя в парке по Орджоникидзе атаковали вороны

Сегодня утром от местного жителя в службу МЧС поступил звонок: очевидец рассказал, что в парке на дереве по улице Орджоникидзе соболя атакуют птицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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