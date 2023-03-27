Сотрудники МЧС спасли зверька от ворон

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Информация была оперативно передана специалистам профильной службы, до прибытия которых сотрудники МЧС пытались обезопасить спрятавшегося в ветках зверька от угрозы.
Однако животное убежало от спасателей, переметнувшись на противоположную сторону улицы, где благополучно уселось на верхушке берёзы.
Прибывший на место представитель охотслужбы, сообщил, что это был не соболь, а куница, и остался наблюдать за нею.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы не дождались помощи от спасателей и сами вытащили из ледяной воды тонущую собаку.