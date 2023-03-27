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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Сотрудники МЧС спасли зверька от ворон

27 марта 2023, 10:08
Фото: МЧС Тюменской области

Тюменец сообщил, что соболя в парке по Орджоникидзе атаковали вороны

Сегодня утром от местного жителя в службу МЧС поступил звонок: очевидец рассказал, что в парке на дереве по улице Орджоникидзе соболя атакуют птицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация была оперативно передана специалистам профильной службы, до прибытия которых сотрудники МЧС пытались обезопасить спрятавшегося в ветках зверька от угрозы.

Однако животное убежало от спасателей, переметнувшись на противоположную сторону улицы, где благополучно уселось на верхушке берёзы.

Прибывший на место представитель охотслужбы, сообщил, что это был не соболь, а куница, и остался наблюдать за нею.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы не дождались помощи от спасателей и сами вытащили из ледяной воды тонущую собаку.

 

Тюменцы спасли тонущую в реке Тура собаку
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#Животное#Спасатели#МЧС#Сотрудники МЧС#Тюменцы#Новости тюмени#Общество#Жалобы#Елена Чебоксарова
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