Силами Ямала в Волновахе с опережением графика восстанавливают больницу

Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, в лечебном корпусе идет внутренняя отделка. В помещениях укладывают плитку, устанавливают двери, монтируют вентиляционную систему, розетки и выключатели. Совсем недавно в отделении диагностики началась стяжка пола, в хозблоке — монтаж каркаса для облицовки стен. На место поставляют медицинское оборудование и мебель.