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Updated Сегодня, 09:16

Силами Ямала в Волновахе с опережением графика восстанавливают больницу

27 марта 2023, 09:14
Фото: Фото пресс-службы губернатора ЯНАО
Объект будет сдан «под ключ». Ямальские строители на 50% восстановили больницу в Волновахе. Работы в медицинском учреждении ведутся с опережением графика.
Сюжет
Ямал

Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, в лечебном корпусе идет внутренняя отделка. В помещениях укладывают плитку, устанавливают двери, монтируют вентиляционную систему, розетки и выключатели. Совсем недавно в отделении диагностики началась стяжка пола, в хозблоке — монтаж каркаса для облицовки стен. На место поставляют медицинское оборудование и мебель.

 

Фото: Фото пресс-службы губернатора ЯНАО

По словам первого заместителя департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергей Власенко, у района будет новая и современная больница.

«Стараемся уложиться в максимально сжатые сроки, понимаем необходимость объекта. Все объекты медгородка будут традиционно сданы полностью „под ключ“», — уточнил специалист.

К слову, медицинский блок — самый большой из объектов, которые восстанавливают силами Ямала: работы ведутся на площади 7 000 квадратных метров. За минувший, 2022, год из семи корпусов оперативно восстановлено два с опережением на 75 дней.

Напомним, работы ведутся в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района. Минстрой РФ отметил высокий темп и качество строительных работ, которые проводит Ямал в ДНР.

#Ямал#ЯНАО#Ремонт#Медицина#Строительство#Елена Литвиненко
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