Силами Ямала в Волновахе с опережением графика восстанавливают больницу

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, в лечебном корпусе идет внутренняя отделка. В помещениях укладывают плитку, устанавливают двери, монтируют вентиляционную систему, розетки и выключатели. Совсем недавно в отделении диагностики началась стяжка пола, в хозблоке — монтаж каркаса для облицовки стен. На место поставляют медицинское оборудование и мебель.
По словам первого заместителя департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергей Власенко, у района будет новая и современная больница.
«Стараемся уложиться в максимально сжатые сроки, понимаем необходимость объекта. Все объекты медгородка будут традиционно сданы полностью „под ключ“», — уточнил специалист.
К слову, медицинский блок — самый большой из объектов, которые восстанавливают силами Ямала: работы ведутся на площади 7 000 квадратных метров. За минувший, 2022, год из семи корпусов оперативно восстановлено два с опережением на 75 дней.
Напомним, работы ведутся в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района. Минстрой РФ отметил высокий темп и качество строительных работ, которые проводит Ямал в ДНР.