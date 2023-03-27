«Русагротранс» снизит тарифы на перевозку зерна в порты Черного и Азовского морей

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Как пишет издание, представитель компании «Русагротранс» рассказал, что рынку предлагаются новые условия тарификации, которые не предполагают увеличения расходов со стороны грузоотправителя, пишет 1prime.ru. Они направлены на реализацию планов по экспорту рекордного объема зерновых культур. Для обеспечения оборачиваемости подвижного состава со второго квартала 2023 года «Русагротранс» предлагает использовать при тарифообразовании по направлениям портов Черного и Азовского морей дифференцированный подход при отгрузках маршрутными, повагонными, групповыми отправками.
Также представитель компании добавил, что на сегодняшний день маршрутизация является единственным возможным инструментом для обеспечения нормативных сроков доставки зерна. При этом в процессе подготовки к новому сезону, как и в предыдущие годы, компания предложила клиентам заключение сервисных соглашений, которые предусматривают гарантированные объемы грузоперевозок по ценам ниже, чем цены на аналогичные перевозки на спотовом рынке.
По словам представителя компании, тарифы определяются с учетом утвержденных тарифов РЖД, инфляционных и операционных издержек. При этом в текущем году на двадцать два процента выросла плата за использование инфраструктуры «Российских железных дорог», которая составляет более половины тарифа на перевозку груза. Общий уровень инфляции составил чуть меньше двенадцати процентов, а затраты на ремонт и содержание выросли почти в два раза.
Что касается ситуации с оборачиваемостью вагонов по сети РЖД, то она ухудшилась. По некоторым направлениям рост превышает полтора раза, в том числе из-за увеличения простоев вагонов под погрузкой у клиентов.
В «Русагротрансе» заявили, что готовы к конструктивному обсуждению вопросов тарифообразования и поиску компромиссов для решения первостепенных задач агропромышленного комплекса, и отметили, что понимают важность обеспечения перевозок аграрных грузов.
Необходимо отметить, что Союз экспортеров зерна на фоне увеличения транспортных издержек и недостаточного количества вагонов-хопперов для перевозки зерновых культур готовит консолидированную заявку на приобретение подвижного состава в 2023–2025 годах.