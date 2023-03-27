«Русагротранс» снизит тарифы на перевозку зерна в порты Черного и Азовского морей

По словам представителя компании, тарифы определяются с учетом утвержденных тарифов РЖД, инфляционных и операционных издержек. При этом в текущем году на двадцать два процента выросла плата за использование инфраструктуры «Российских железных дорог», которая составляет более половины тарифа на перевозку груза. Общий уровень инфляции составил чуть меньше двенадцати процентов, а затраты на ремонт и содержание выросли почти в два раза.