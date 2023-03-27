Результаты судебного заседания по «Тюменскому делу»: все остаются под стражей

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В ходе заседаний Олейник и Чертыков сообщили о том, что показания о признании вины ими были даны под пытками. Никита рассказал, что два дня его мучили током, чтобы выбить требуемые показания.
Вдобавок Никита и Данил рассказали «Нашему городу», что за последние два месяца с ними не проводилось никаких следственных действий, а потому неизвестно, зачем их необходимо содержать в заключении.
«Три месяца назад меня проверяли на то, вменяемый я или нет и больше ничего не было», — сообщил Никита Олейник.
Он также рассказал, что ему поступало предложение от правоохранителей — заключить доследственное соглашение.
«Если бы я согласился, то, сказали, что списали бы половину срока. Но, разумеется, я отказался», — говорил мужчина.
Недавно парня этапировали в СИЗО Ялуторовска, Никита убежден, сто это еще один способ давления — туда сложнее направлять передачки, Олейник не может общаться с другими фигурантами дела, вдобавок адвокату приходиться тратить значительно больше времени на путь к подзащитному.
В скором времени Олейник планирует жениться, ранее он с невестой подавал заявление в ЗАГС, но оно было отклонено из-за ошибки в заполнении формы. Вскоре пара повторно отправит необходимые документы.
Другой фигурант дела — Данил Чертыков уже женился — 14 февраля в СИЗО. Со своей нынешней женой он ранее жил вместе 7 лет.
«Очень скучаю, хочу скорее вернуться и быть рядом с ней», — сказал Данил.
Он сообщил, что сейчас на него не оказывается давление, однако он еще привыкает к новым нормам содержания в заключении, которые вступили в силу с 1 января 2023 года.
Ребята поблагодарили всех, кто оказывает им поддержку. Никита и Данил ожидали, что их оставят в СИЗО, однако они надеятся, что позже все обвинения снимут.
«Продление меры пресечения по таким делам превращается в формальность», — заявил в суде адвокат Олейника.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в минувшую пятницу меру пресечения продлили другому фигуранту «Тюменского дела» Кириллу Брику. Однако это заседание было засекречено.