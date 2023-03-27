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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Результаты судебного заседания по «Тюменскому делу»: все остаются под стражей

27 марта 2023, 13:25
Фото: nashgorod.ru

Фигуранты «Тюменского дела» Чертыков и Олейник проведут еще два месяца в СИЗО

Сегодня в Центральном районном суде состоялись заседания по продлению меры пресечения Данилу Чертыкову и Никиты Олейнику, последнему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Ожидания адвокатов оправдались и обоих парней оставили под стражей до 30 мая 2023 года.
Сюжет
Суд

Пытки и предложение от правоохранителей

В ходе заседаний Олейник и Чертыков сообщили о том, что показания о признании вины ими были даны под пытками. Никита рассказал, что два дня его мучили током, чтобы выбить требуемые показания.

Вдобавок Никита и Данил рассказали «Нашему городу», что за последние два месяца с ними не проводилось никаких следственных действий, а потому неизвестно, зачем их необходимо содержать в заключении.

«Три месяца назад меня проверяли на то, вменяемый я или нет и больше ничего не было», — сообщил Никита Олейник.
Никита Олейник в зале суда
Фото: nashgorod.ru

Он также рассказал, что ему поступало предложение от правоохранителей — заключить доследственное соглашение.

«Если бы я согласился, то, сказали, что списали бы половину срока. Но, разумеется, я отказался», — говорил мужчина.

Недавно парня этапировали в СИЗО Ялуторовска, Никита убежден, сто это еще один способ давления — туда сложнее направлять передачки, Олейник не может общаться с другими фигурантами дела, вдобавок адвокату приходиться тратить значительно больше времени на путь к подзащитному.

Свадьбы в СИЗО

В скором времени Олейник планирует жениться, ранее он с невестой подавал заявление в ЗАГС, но оно было отклонено из-за ошибки в заполнении формы. Вскоре пара повторно отправит необходимые документы.

Другой фигурант дела — Данил Чертыков уже женился — 14 февраля в СИЗО. Со своей нынешней женой он ранее жил вместе 7 лет.

«Очень скучаю, хочу скорее вернуться и быть рядом с ней», — сказал Данил.

Он сообщил, что сейчас на него не оказывается давление, однако он еще привыкает к новым нормам содержания в заключении, которые вступили в силу с 1 января 2023 года.

Данил Чертыков в зале суда
Фото: nashgorod.ru

Ребята поблагодарили всех, кто оказывает им поддержку. Никита и Данил ожидали, что их оставят в СИЗО, однако они надеятся, что позже все обвинения снимут.

«Продление меры пресечения по таким делам превращается в формальность», — заявил в суде адвокат Олейника.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в минувшую пятницу меру пресечения продлили другому фигуранту «Тюменского дела» Кириллу Брику. Однако это заседание было засекречено. 

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