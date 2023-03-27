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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Пьяного 26-летнего тюменского мотоциклиста остановили инспекторы ГИБДД. Фото

27 марта 2023, 10:12
Фото: ГИБДД

Пьяного молодого тюменца на мотоцикле остановили ГИБДД

В минувшие выходные инспекторы ГИБДД отстранили 46 пьяных водителей. Среди них оказался 26-летний мотоциклист из Исетского района. Молодой человек не остановился по требованию сотрудников ДПС.

Прав и полиса ОСАГО у него не было.

«Мотоцикл «Урал» застрял в трясине у огорода местного жителя. Показания алкотестера у мотоциклиста составили 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Прав управления транспортом селянин не имеет, но рассказал, что планирует учиться в автошколе.  Ехал парень из бара, где выпил 6 рюмок водки, и поехал домой», - отметили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что утром сегодня на перекрёстках Тюмени произошло три ДТП. На пересечении улиц Южной — Агеева водитель иномарки врезался в забор.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД
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