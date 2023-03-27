Пьяного 26-летнего тюменского мотоциклиста остановили инспекторы ГИБДД. Фото

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Прав и полиса ОСАГО у него не было.
«Мотоцикл «Урал» застрял в трясине у огорода местного жителя. Показания алкотестера у мотоциклиста составили 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Прав управления транспортом селянин не имеет, но рассказал, что планирует учиться в автошколе. Ехал парень из бара, где выпил 6 рюмок водки, и поехал домой», - отметили в пресс-службе ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что утром сегодня на перекрёстках Тюмени произошло три ДТП. На пересечении улиц Южной — Агеева водитель иномарки врезался в забор.