Пьяного 26-летнего тюменского мотоциклиста остановили инспекторы ГИБДД. Фото

Пьяного молодого тюменца на мотоцикле остановили ГИБДД

В минувшие выходные инспекторы ГИБДД отстранили 46 пьяных водителей. Среди них оказался 26-летний мотоциклист из Исетского района. Молодой человек не остановился по требованию сотрудников ДПС.