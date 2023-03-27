Презентация Молодежного сообщества ВЫЗОВ прошла в Луганске

В рамках презентации была анонсирована художественная сессия «Школы Иннопрактики», которая пройдет с 22 мая по 9 июня 2023 года в стенах Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина. В ней примут участие 15 студентов из ЛНР и ДНР, которые будут учиться и обмениваться опытом с 15 художниками и скульпторами из разных стран. Участники сессии были отобраны по итогам второй выездной художественной сессии «Школы Иннопрактики», которая проходила в сентябре 2022 года в Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского. Из 21 участника конкурсное жюри отобрало 7 самых талантливых художников и скульпторов, которые примут участие в обучение в Санкт-Петербурге.