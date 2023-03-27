Презентация Молодежного сообщества ВЫЗОВ прошла в Луганске

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
На мероприятии в Луганской Государственной Академии Культуры Искусств имени Матусовского присутствовали Министр образования и науки Луганской Народной Республики Иван Кусов, замминистра культуры ЛНР по делам молодежи Василий Носков, ректор Академии Валерий Филиппов, генеральный директор сообщества ВЫЗОВ Андрей Серов, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» Борис Ханчалян. Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», президент сообщества ВЫЗОВ Наталья Попова и генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина обратились к луганским студентам в рамках телемоста.
«Здесь у нас очень много талантливой молодежи, которая составит авангард нашего сообщества. Оно формируется из креативных ребят и представителей науки, будет содержательно и интересно, поскольку мы будем все вместе формировать единое медиапространство и занимать там заметные позиции. Благодаря таким проектам, наши социальные сети обогатятся реальными глубокими смыслами, над которыми интересно работать и которые полезно транслировать», — рассказал Андрей Серов.
Молодежное сообщество ВЫЗОВ, созданное по инициативе негосударственного института развития «Иннопрактика» и продюсерского центра Insight People, это объединение молодых людей со всей страны, имеющих профессиональные интересы в сфере науки и культуры. Главная цель сообщества — обеспечить продвижение научных и культурных достижений России в медиапространстве силами активной молодежи. Резиденты сообщества смогут принять участие в кастинге реалити-шоу «Вызов» на ТНТ, получить доступ к медиаресурсам для создания уникального научно-популярного и творческого контента. Участники ВЫЗОВа смогут претендовать на получение грантов для воплощения творческих идей, в том числе в формате шоу и реализовать свой собственный медиапроект. Среди целей проекта — формирование общественного мнения о важности развития науки, инновационных разработок и культуры в молодежной среде.
В рамках презентации студенты из двух городов поделились историями своих научных успехов и достижений, рассказали о планах и перспективах, которые перед ними открывает сообщество. Некоторые просто поблагодарили организаторов за такую социально-значимую инициативу.
«Проект дает разгон молодым, перспективным, талантливым ребятам и всем нам. Спасибо за то, что вы делаете», — отозвался о мероприятии один из студентов-фронтовиков, участвовавших в СВО.
Молодежное сообщество ВЫЗОВ объединит все федеральные округа России, к концу года планируется открыть 12 представительств по всей стране, которые станут центром притяжения творческой научной молодежи и оплотом популяризации научного знания в молодежной среде.
Стать участником ВЫЗОВа может любой желающий россиянин в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания. Для этого необходимо иметь интерес и достижения в сфере науки, культуры или искусства.
«Познакомившись с молодежью в Луганске, сделал вывод, что люди отсюда готовы развиваться в медиа, хотят попробовать себя на телевидении и в творческих проектах в интернете. Для этого у „Газпром-Медиа Холдинга“ есть все необходимые ресурсы, чтобы вовлечь творческую и научную молодежь Луганска в наше единое информационное пространство. И молодежное сообщество ВЫЗОВ для этого предоставит все необходимые ресурсы: показывайте себя, старайтесь, работайте. Мы вас во всем поддержим! Поздравляю со стартом Молодежное сообщество ВЫЗОВ — только вперед», — заявил Борис Ханчалян.
В рамках презентации была анонсирована художественная сессия «Школы Иннопрактики», которая пройдет с 22 мая по 9 июня 2023 года в стенах Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина. В ней примут участие 15 студентов из ЛНР и ДНР, которые будут учиться и обмениваться опытом с 15 художниками и скульпторами из разных стран. Участники сессии были отобраны по итогам второй выездной художественной сессии «Школы Иннопрактики», которая проходила в сентябре 2022 года в Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского. Из 21 участника конкурсное жюри отобрало 7 самых талантливых художников и скульпторов, которые примут участие в обучение в Санкт-Петербурге.
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