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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

«Потолок обваливается, стены и лифт просто ужасны»: дом на Мельникайте поверг в шок

27 марта 2023, 08:23
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы жалуются на состояние дома по улице Мельникайте, 63

Тюменцы жалуются в паблике «ЧС Тюмень» на состояние дома по улице Мельникайте, 63: потолок обваливается, лифт — в трещинах и царапинах, стены в подъезде обшарпаны, а разбитое стекло у входа не меняют несколько лет.
«К тому же по всему дому паутина электрических проводов, а некоторые люди живут вообще без почтовых ящиков! Куда смотрит управляющая компания? Прошу обратить внимание жилищную инспекцию на это безобразие! Почему за обслуживание и ремонт мы оплачиваем ежемесячно, а по итогу никакого обслуживания и ремонта?!» — возмутился анонимный подписчик паблика.

В комментариях некоторые тюменцы ответили, что по фотографиям изначально приняли жилой дом за заброшенное промышленное помещение. Другие выразили мнение, что замена управляющей компании вряд ли поможет решить проблему.

Ранее тюменцы жаловались на расположенный неподалеку дом по улице Мельникайте, 67. В ГЖИ пообещали ответить им до 29 марта.

Шок! В страшном доме по улице Мельникайте можно снимать фильм ужасов
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Фото: ЧС Тюмень
#Елена Чебоксарова#Общество#Тюменцы#Многоквартирный дом#Жалоба#Новости тюмени#Жильцы домов
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