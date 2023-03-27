«Потолок обваливается, стены и лифт просто ужасны»: дом на Мельникайте поверг в шок

Тюменцы жалуются на состояние дома по улице Мельникайте, 63

Тюменцы жалуются в паблике «ЧС Тюмень» на состояние дома по улице Мельникайте, 63: потолок обваливается, лифт — в трещинах и царапинах, стены в подъезде обшарпаны, а разбитое стекло у входа не меняют несколько лет.

Сюжет Многоквартирный дом