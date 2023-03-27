«Потолок обваливается, стены и лифт просто ужасны»: дом на Мельникайте поверг в шок

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
«К тому же по всему дому паутина электрических проводов, а некоторые люди живут вообще без почтовых ящиков! Куда смотрит управляющая компания? Прошу обратить внимание жилищную инспекцию на это безобразие! Почему за обслуживание и ремонт мы оплачиваем ежемесячно, а по итогу никакого обслуживания и ремонта?!» — возмутился анонимный подписчик паблика.
В комментариях некоторые тюменцы ответили, что по фотографиям изначально приняли жилой дом за заброшенное промышленное помещение. Другие выразили мнение, что замена управляющей компании вряд ли поможет решить проблему.
Ранее тюменцы жаловались на расположенный неподалеку дом по улице Мельникайте, 67. В ГЖИ пообещали ответить им до 29 марта.