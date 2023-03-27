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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Ожившие купцы из прошлого будут ходить по улицам Тюмени. Так власти хотят

27 марта 2023, 15:43
Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени купцы из прошлого расскажут горожанам про улицу Дзержинского

Тюменские власти готовят уникальный проект под названием «Улица с историей»: благодаря виртуальной игре тюменцы получат возможность окунуться в прошлое. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Отныне горожане смогут познакомиться со старинными домами и их владельцами по улице Дзержинского (ранее — Садовой) в формате 3D. Расскажут им обо всем сами купцы, которые несколько столетий назад здесь гуляли. Их «оживление» будет возоможно за счёт дополненной реальности.

Для погружения в искусственно созданную среду  потребуется навести камеру смартфона на OR-код, размещённый на объектах культурного наследия.

Кроме того, посетители пешеходной улицы смогут стать участниками квиза. Полученные баллы за правильные ответы на вопросы об истории Тюмени потом можно будет потратить на развлечения в тюменских заведениях: кафе, ресторанах, кинотеатрах.

Ранее «Наш город» сообщал, что Музейному комлексу имени Словцова требуется замдиректора, которому обещают зарплату 150 тысяч рублей.

В Тюмени заместителю гендиректора музея обещают зарплату в 150 тысяч рублей
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#Елена Чебоксарова#Дзержинского#Пешеходный бульвар#Администрация г.Тюмени#Прошлое#История#История города#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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