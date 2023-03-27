Ожившие купцы из прошлого будут ходить по улицам Тюмени. Так власти хотят

Отныне горожане смогут познакомиться со старинными домами и их владельцами по улице Дзержинского (ранее — Садовой) в формате 3D. Расскажут им обо всем сами купцы, которые несколько столетий назад здесь гуляли. Их «оживление» будет возоможно за счёт дополненной реальности.