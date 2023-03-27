Ожившие купцы из прошлого будут ходить по улицам Тюмени. Так власти хотят

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Отныне горожане смогут познакомиться со старинными домами и их владельцами по улице Дзержинского (ранее — Садовой) в формате 3D. Расскажут им обо всем сами купцы, которые несколько столетий назад здесь гуляли. Их «оживление» будет возоможно за счёт дополненной реальности.
Для погружения в искусственно созданную среду потребуется навести камеру смартфона на OR-код, размещённый на объектах культурного наследия.
Кроме того, посетители пешеходной улицы смогут стать участниками квиза. Полученные баллы за правильные ответы на вопросы об истории Тюмени потом можно будет потратить на развлечения в тюменских заведениях: кафе, ресторанах, кинотеатрах.
Ранее «Наш город» сообщал, что Музейному комлексу имени Словцова требуется замдиректора, которому обещают зарплату 150 тысяч рублей.