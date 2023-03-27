На Тюмень надвигается сильная магнитная буря

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Метеочувствительным людям рекомендуют избегать стрессовых ситуаций, физической активности и больше времени проводить на свежем воздухе. Также следует отказаться от употребления алкогольных напитков и ограничить поездки за рулем автомобиля.
Тюменцев предупреждают о возможных головных болях, сонливости и слабости.
Следующая магнитная буря ожидается 1 апреля. Ее сила составит 4 балла.
Ранее «Наш Город» писал, что во вторник вечером, 28 марта, жители Тюменской области смогут наблюдать в небе парад пяти планет. В один ряд выстроятся Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера.