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Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

На Тюмень надвигается сильная магнитная буря

27 марта 2023, 07:47
Фото: 1MI

На Тюменскую область надвигается сильнейшая магнитная буря

Магнитная буря обрушится на жителей Тюменской области 30 марта. Она начнется в полночь и продлится до девяти часов вечера. Ее сила составит четыре-пять баллов.
Сюжет
Тюмень

Метеочувствительным людям рекомендуют избегать стрессовых ситуаций, физической активности и больше времени проводить на свежем воздухе. Также следует отказаться от употребления алкогольных напитков и ограничить поездки за рулем автомобиля.

Тюменцев предупреждают о возможных головных болях, сонливости и слабости.

Следующая магнитная буря ожидается 1 апреля. Ее сила составит 4 балла.

Ранее «Наш Город» писал, что во вторник вечером, 28 марта, жители Тюменской области смогут наблюдать в небе парад пяти планет. В один ряд выстроятся Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Магнитные бури#Тюмень#Тюменская область
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