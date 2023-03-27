МСП за 2022 год удалось нарастить закупки малого объема в два раза

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что причина повышения заинтересованности малого и микробизнеса в совершении таких закупок обусловлена простыми требованиями к процедуре и минимальным количеством документации. Упрощенные условия позволяют заключать сделки малого объема даже предпринимателям-новичкам и самозанятым гражданам. Чтобы обеспечить пользователям максимальный выбор, на цифровой платформе МСП.РФ были агрегированы закупки заказчиков, как самых крупных, так и локальных, с 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов. К настоящему времени на платформе уже заключено свыше 2800 договоров суммарно на 4,1 миллиарда рублей. По словам Исаевича, Корпорации МСП фактически удалось создать новый рынок сбыта товаров и услуг малого и среднего предпринимательства.
По данным ИНТЕРФАКС, чаще других к услугам сервиса прибегают бизнесмены, работающие в таких сферах, как розничная и оптовая торговля (33,1%), строительство (10,5%), создание компьютерного ПО (5,2%), архитектура и инженерно-техническое проектирование (3,5%).
Согласно действующему законодательству, компании с государственным участием должны совершать у субъектов МСП как минимум 25% закупок от их общего объема. Такое правило действует для всех компаний государственного сектора, которых в стране насчитывается порядка 20 тысяч. Соблюдение данной квоты контролирует Корпорация МСП при содействии субъектов РФ.
Примечательно, что сервис «Витрина закупок малого объема» заработал на цифровой платформе МСП.РФ 11 месяцев назад на фоне реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. В разработке и запуске сервиса принимали участие крупнейшие заказчики и электронные торговые площадки.