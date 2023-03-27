МСП за 2022 год удалось нарастить закупки малого объема в два раза

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что причина повышения заинтересованности малого и микробизнеса в совершении таких закупок обусловлена простыми требованиями к процедуре и минимальным количеством документации. Упрощенные условия позволяют заключать сделки малого объема даже предпринимателям-новичкам и самозанятым гражданам. Чтобы обеспечить пользователям максимальный выбор, на цифровой платформе МСП.РФ были агрегированы закупки заказчиков, как самых крупных, так и локальных, с 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов. К настоящему времени на платформе уже заключено свыше 2800 договоров суммарно на 4,1 миллиарда рублей. По словам Исаевича, Корпорации МСП фактически удалось создать новый рынок сбыта товаров и услуг малого и среднего предпринимательства.