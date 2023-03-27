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Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

Молодой тюменский стрелок погиб в зоне СВО. Фото

27 марта 2023, 17:45
Фото: Скрин тг-канал "Ишимский район"

Тюменец их парашютно-десантной роты погиб в зоне СВО

В Ишимском районе 27 марта простились с рядовым Трофимовым Игорем Владимировичем. По данным тг-канала «Ишимской район», он погиб в зоне СВО.

Он был стрелком парашютно-десантной роты. 

«Игорь Владимирович родился 27 сентября 1991 года. Ещё будучи учеником Карасульской школы, он принимал участие в акциях и конкурсах патриотического направления, считал долгом служить в Вооруженных силах России», - сообщается в тг-канале «Ишимский район».

Известно, что он погиб 10 марта 2023 года, отдав свой воинский долг.

Ранее «Наш город» сообщал, что житель Ялуторовска, участник ЧВК «Вагнер» Вячеслав Бециву погиб в зоне СВО 1 февраля.

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