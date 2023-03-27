Молодой тюменский стрелок погиб в зоне СВО. Фото

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:45
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Он был стрелком парашютно-десантной роты.
«Игорь Владимирович родился 27 сентября 1991 года. Ещё будучи учеником Карасульской школы, он принимал участие в акциях и конкурсах патриотического направления, считал долгом служить в Вооруженных силах России», - сообщается в тг-канале «Ишимский район».
Известно, что он погиб 10 марта 2023 года, отдав свой воинский долг.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Ялуторовска, участник ЧВК «Вагнер» Вячеслав Бециву погиб в зоне СВО 1 февраля.