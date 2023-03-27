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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Как отдохнуть в Тюмени на майские праздники

27 марта 2023, 09:57
Фото: 1MI
Как отдохнуть в Тюмени на майские праздники
Отдых на майские праздники в Тюмени в 2023 году можно и даже нужно планировать заранее. Как и где провести «длинные» выходные — рассказываем в этом материале.
Сюжет
Тюмень

Лучшие места в Тюмени для отдыха на природе

Майские праздники — время, когда многие жители Тюмени и гости города устремляются за город, особенно если погода располагает к такому времяпрепровождению. На природе в начале мая можно отдыхать, жарить традиционный для майских праздников шашлык. Главное — знать, какие места для этого подходят.

Гилевская роща

Гилевская роща — излюбленное место отдыха жителей Тюмени, в которое они устремятся и на майские праздники в 2023 году. На территории зоны отдыха оборудовано несколько десятков беседок с обустроенными мангалами, также есть спортивные, игровые и смотровые площадки. Территория ухожена и регулярно убирается, по периметру установлены контейнеры для мусора, есть туалеты.

Зона отдыха в Метелева

Не такая просторная, как Гилевская роща, но достаточно уютная зона отдыха в лесу в черте Тюмени. В распоряжении тех, кто захочет отправиться сюда в праздники, выпадающие на начало мая, — беседки для отдыха, качели, места для прогулок, работает туалет.

Добраться до зоны отдыха можно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. В частности, туда ходит автобус маршрута №17.

«Верхний бор»

«Верхний бор» — зона отдыха, обустроенная рядом с одноименным горячим источником. Это современная, ухоженная и достаточно просторная площадка для барбекю, на которой есть беседки, несколько игровых комплексов, качели. Для отдыха в начале мая, в период праздников, она подходит оптимально.

Лучшие места в Тюмени для отдыха на природе
Фото: 1MI

Куда поехать на 2-3-дневный отдых на автомобиле в Тюменской области

Владельцы личных автомобилей, планируя майские праздники в 2023 году, ориентируются на небольшие путешествия — буквально на два или три дня. Для этих целей идеально подходят турбазы и дома отдыха, расположенные в непосредственной близости от Тюмени.

Отель «Источник»

Современный СПА-комплекс находится в 11 км от Тюмени, добраться до него можно по Салаирскому тракту. Для размещения путешественники могут выбрать комфортабельные номера, рассчитанные на разное количество человек.

Преимущество отеля — наличие открытого бассейна с термальной водой, целый комплекс СПА-процедур, включая финскую и инфракрасную сауны, солярий. Для автомобилей гостей предусмотрена бесплатная охраняемая парковка.

Отель Siberia Resort & Spa

Гостиница расположена в 20 км от Тюмени по Червишевскому тракту. Это бывший санаторий, известный под названием «Сибирь», на базе которого сегодня работает полноценный оздоровительный комплекс, один из лучших в России.

На майские праздники в комплексе можно забронировать номер или целый коттедж. В распоряжении гостей — несколько ресторанов, в том числе видовой, современный медцентр с целебными грязями и озонотерапией, тренажерные залы.

Провести майские праздники в отеле можно с пользой для здоровья — возможности комплекса оценят любители активного отдыха на свежем воздухе: в гостинице есть бассейны, в том числе с термальной водой, организуются конные прогулки, тренировки. Обширная программа предусмотрена и для самых юных гостей отеля.

Отель «Ингала»

СПА-комплекс «Ингала» расположен на территории, принадлежащей хорошо знакомому жителям Тюмени профилакторию «Нива». Здесь можно провести короткий отпуск, отдохнуть, погулять на свежем воздухе и даже отметить День Победы.

Для размещения гостей, приезжающих на машинах, предусмотрены номера, отдельные коттеджи со своими беседками, автомобильный кемпинг и даже чум. Питание организовано по принципу шведского стола. Для полноценного отдыха есть сауна, банный комплекс, тренажерный зал, бассейн и многое другое. Желающие могут записаться на экскурсии по интересным местам южной части Тюменского региона на начало мая.

Куда поехать на 2-3-дневный отдых на автомобиле в Тюменской области
Фото: ingala.su

Куда сходить на майские праздники в Тюмени с детьми

Тем, кто решит остаться на майские праздники в Тюмени, безусловно, будет чем заняться. Особенно много интересных вариантов для тех, кто собирается провести праздничные дни в компании детей.

Городской парк культуры и отдыха

Место, прекрасно знакомое юным жителям Тюмени и их родителям. В парке работают многочисленные аттракционы, автодром, тир и даже «Волшебный лес». Внимание ребят неизменно привлекают часы с героями известных сказок. В мае начинает работу любимая карусель тюменцев — колесо обозрения.

Веревочный парк «Максимум»

Еще одно популярное место у юных жителей Тюмени и гостей города. Отправиться в веревочный парк с 6 по 9 мая можно всей семьей или большой компанией. На выбор предлагается множество маршрутов, которые отличаются друг от друга по уровню сложности и по высоте — от 3-4 до 10 метров. Веревочные маршруты проходят между берез, сосен.

Парк находится на территории, которая относится к базам отдыха «Рубин» и «Лесной пруд» — это очень живописные и красивые места вблизи водоемов.

Аквапарк

В Тюмени есть аквапарк, который называется «ЛетоЛето». Его посещение можно запланировать на случай, если праздники в начале мая преподнесут сюрприз в виде прохладной и дождливой погоды. В аквапарке погода хорошая в любое время года — можно плавать по реке на рафтах, кататься с горок или оставаться в волновом бассейне.

Взрослые посетители аквапарка смогут протестировать процедуры местного СПА-центра и посетить горячий источник.

Куда сходить на майские праздники в Тюмени с детьми
Фото: 1MI
#Тюменская область#Тюмень#Майские праздники#1 мая#9 мая
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