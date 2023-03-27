Отдых на майские праздники в Тюмени в 2023 году можно и даже нужно планировать заранее. Как и где провести «длинные» выходные — рассказываем в этом материале.

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