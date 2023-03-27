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Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

Как на курорте: лето в Тюменской области будет жарким

27 марта 2023, 04:08
Фото: 1MI

Синоптики обещают тюменцам жаркое лето

Синоптики Гидрометцентра России обещаются жителям Тюменской области жаркое лето. По прогнозам метеорологов, среднесуточная температура воздуха в июне составит на один градус выше нормы.
Сюжет
Тюмень

Жаркая погода ожидается в Тобольске и Тобольском районе. В Тюмени средняя температура воздуха составит +17, что в пределах нормы. При этом осадков в этом месяце будет мало.

В июле на территории большей части Тюменской области сохранится жаркая и сухая погода — среднесуточная температура воздуха превысит нормативные +18,7. Август в регионе ожидается прохладным — среднесуточная температура воздуха не превысит +16,1.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году ожидается теплый и дождливый апрель. По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в начале апреля составит +3 +6, во второй половине +10 +12.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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