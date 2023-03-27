Как на курорте: лето в Тюменской области будет жарким

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Жаркая погода ожидается в Тобольске и Тобольском районе. В Тюмени средняя температура воздуха составит +17, что в пределах нормы. При этом осадков в этом месяце будет мало.
В июле на территории большей части Тюменской области сохранится жаркая и сухая погода — среднесуточная температура воздуха превысит нормативные +18,7. Август в регионе ожидается прохладным — среднесуточная температура воздуха не превысит +16,1.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году ожидается теплый и дождливый апрель. По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в начале апреля составит +3 +6, во второй половине +10 +12.