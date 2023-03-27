К зданию правительства Тюменской области прибыли сразу 20 машин МЧС. Скрин

В центре Тюмени возле здания правительства появились сразу 20 пожарных машин

В центре областной столицы 27 марта у здания регионального правительства выстроились около 20 новых машин МЧС. Грузовики «Урал» осложнили движение на улице Республики около 12 часов, сообщают источники «Нашего города».