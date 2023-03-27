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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

К зданию правительства Тюменской области прибыли сразу 20 машин МЧС. Скрин

27 марта 2023, 12:32
Фото: Скрин в паблике "Типичная Тюмень"

В центре Тюмени возле здания правительства появились сразу 20 пожарных машин

В центре областной столицы 27 марта у здания регионального правительства выстроились около 20 новых машин МЧС. Грузовики «Урал» осложнили движение на улице Республики около 12 часов, сообщают источники «Нашего города».

По данным подписчиков паблика «Типичная Тюмень», 27 марта состоится награждение личного состава тюменского ГУ МЧС и вручение пожарно-спасательной техники. Машины разместили на улице Водопроводной.

«Видал как они сегодня туда съехались. Все новенькие. Видимо новую технику купили», - отметил подписчик паблика Илья Р.

Ранее «Наш город» сообщал, что 22 марта на ж/д вокзале сработала пожарная сигнализация, сюда сразу прибыли 12 машин МЧС.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Водители#Безопасность на дорогах#Погода в Тюмени#Сотрудники МЧС#Александр Мязин
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