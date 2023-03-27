К зданию правительства Тюменской области прибыли сразу 20 машин МЧС. Скрин

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
По данным подписчиков паблика «Типичная Тюмень», 27 марта состоится награждение личного состава тюменского ГУ МЧС и вручение пожарно-спасательной техники. Машины разместили на улице Водопроводной.
«Видал как они сегодня туда съехались. Все новенькие. Видимо новую технику купили», - отметил подписчик паблика Илья Р.
Ранее «Наш город» сообщал, что 22 марта на ж/д вокзале сработала пожарная сигнализация, сюда сразу прибыли 12 машин МЧС.