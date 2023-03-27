Hyundai, KIA и Volkswagen в Тюмени заменят китайские автомобили

В тоже время директор «Гильдии таксистов Тюменской области» Сергей Шеридан подчеркивает, что частные таксисты пока не готовы покупать дорогие китайские кроссоверы. По его словам необходимы более бюджетные авто — как Geely Emgrand, в частности. Стоимость данной модели в Белоруссии составляет 1,4 миллиона рублей. Для сравнения, «Москвича 3» стоит 1,97 миллионов рублей.