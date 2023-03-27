Hyundai, KIA и Volkswagen в Тюмени заменят китайские автомобили

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
По мнению специалистов, автомобили китайского и российского производства также будут доминировать в службах такси.
По словам вице-президента по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергея Демидова, альтернативы отечественному и китайскому автопрому в ближайшее время не будет. Правда, в будущем возможно на российском рынке появятся автомобили из Ирана.
«Одна из основных причин переориентации на китайский автопром — в доступности запчастей и сохранении гарантии производителей», — рассказал РБК Тюмень Сергей Демидов.
Эксперты отмечают, что привычные бренды тоже останутся в обиходе. Правда, закупать их будут на вторичном рынке. То есть автомобили будут с пробегом.
Основатель ГТК Холдинг Саид Залиев также уверен, что пока преждевременно говорить об уходе с рынка Kia и Hyundai — водители с недоверием относятся к китайским автомобилям. Основная причина — ненадежность с точки зрения эксплуатации, частые поломки и ремонты.
В тоже время директор «Гильдии таксистов Тюменской области» Сергей Шеридан подчеркивает, что частные таксисты пока не готовы покупать дорогие китайские кроссоверы. По его словам необходимы более бюджетные авто — как Geely Emgrand, в частности. Стоимость данной модели в Белоруссии составляет 1,4 миллиона рублей. Для сравнения, «Москвича 3» стоит 1,97 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале марта начались продажи автомобилей «Москвич 3». Стоимость кроссовера начинается от 1 миллиона 970 тысяч рублей.