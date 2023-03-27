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Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Hyundai, KIA и Volkswagen в Тюмени заменят китайские автомобили

27 марта 2023, 05:15
Фото: 1MI

Пассажиры тюменских такси пересядут на китайские и отечественные автомобили

Авторынок Тюменской области в ближайшее время заполонят российские и китайские автомобили. Такое прогноз делают эксперты в связи с уходом с рынка РФ таких бюджетных моделей, как Renault, Hyundai, KIA, ŠKODA и Volkswagen.
Сюжет
Тюмень

По мнению специалистов, автомобили китайского и российского производства также будут доминировать в службах такси.

По словам вице-президента по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергея Демидова, альтернативы отечественному и китайскому автопрому в ближайшее время не будет. Правда, в будущем возможно на российском рынке появятся автомобили из Ирана.

«Одна из основных причин переориентации на китайский автопром — в доступности запчастей и сохранении гарантии производителей», — рассказал РБК Тюмень Сергей Демидов.

Эксперты отмечают, что привычные бренды тоже останутся в обиходе. Правда, закупать их будут на вторичном рынке. То есть автомобили будут с пробегом.

Основатель ГТК Холдинг Саид Залиев также уверен, что пока преждевременно говорить об уходе с рынка Kia и Hyundai — водители с недоверием относятся к китайским автомобилям. Основная причина — ненадежность с точки зрения эксплуатации, частые поломки и ремонты.

В тоже время директор «Гильдии таксистов Тюменской области» Сергей Шеридан подчеркивает, что частные таксисты пока не готовы покупать дорогие китайские кроссоверы. По его словам необходимы более бюджетные авто — как Geely Emgrand, в частности. Стоимость данной модели в Белоруссии составляет 1,4 миллиона рублей. Для сравнения, «Москвича 3» стоит 1,97 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале марта начались продажи автомобилей «Москвич 3». Стоимость кроссовера начинается от 1 миллиона 970 тысяч рублей.

#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Автомобили#Автомобилисты#Такси#Цены#Тюмень#Тюменская область
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