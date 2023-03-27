Девелоперы Тюмени и Кургана обсудили тенденции отрасли на конференции Сбера

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
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Updated Сегодня, 09:46
Также среди важных вопросов для девелоперов в 2023 году — как рынок отреагирует на изменение условий программы субсидирования ипотеки, как будут меняться цены и каким образом это отразится на спросе и объемах продаж. Об этих и других тенденциях отрасли говорили в Тюмени на конференции «Жилая недвижимость: итоги, тенденции и перспективы», которую Сбербанк провел для крупных строительных компаний Тюмени и Кургана.
Мероприятие посетили более 100 участников. Эксперты рассказали о ситуации в сфере жилищного строительства, подходах банка в условиях снижения спроса, реализации проектов комплексного развития территории, обсудили актуальные вопросы ипотечного кредитования и активизации продаж.
Спикерами выступили представители Сбера из Екатеринбурга и Москвы, а также начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. В своем выступлении он отметил, что по итогам 2022 года Тюменская область является одним из лидеров по вводу жилья на душу населения и занимает по этому показателю 3 место в стране. Область ведёт активную работу по реализации программ комплексного развития территории.
Своей успешной практикой по применению комплексного развития территории поделился коммерческий директор специализированного застройщика «Звезда» Александр Токмаков. Компания одной из первых региональных застройщиков приступила к этой программе.
«Каждый второй дом в России финансируется Сбером. С момента перехода на счета эскроу кредитный портфель девелоперов вырос в 13 раз и достиг 3 триллиона рублей. В Тюменской области Сбер финансирует около 65% строящего жилья. Мы видим очевидный тренд на комплексное развитие территорий. Основным инструментом для приобретения недвижимости, конечно же, является ипотека. 2022 год стал рекордным по объему продаж несмотря на все внешние обстоятельства. Задача Сбера в 2023 году — сохранить и приумножить линейку продуктов для застройщиков», — рассказал Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
Заключительная часть мероприятия была посвящена цифровой трансформации девелоперов. Согласно исследованию, около 60% строительных компаний в России планируют внедрять цифровые технологии, и только 10% начали этот процесс. Участникам конференции рассказали о самых популярных цифровых решениях для строительной отрасли.