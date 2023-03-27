Девелоперы Тюмени и Кургана обсудили тенденции отрасли на конференции Сбера

Также среди важных вопросов для девелоперов в 2023 году — как рынок отреагирует на изменение условий программы субсидирования ипотеки, как будут меняться цены и каким образом это отразится на спросе и объемах продаж. Об этих и других тенденциях отрасли говорили в Тюмени на конференции «Жилая недвижимость: итоги, тенденции и перспективы», которую Сбербанк провел для крупных строительных компаний Тюмени и Кургана.