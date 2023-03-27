Более 400 автобусов КАМАЗа будут обслуживать маршруты в Подмосковье

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В январе 2023 года компания «КАМАЗ» выиграла два аукциона на поставку автобусов для АО «Мострансавто» - крупнейшего пассажироперевозчика Подмосковья. По первому контракту нужно поставить 80 городских автобусов и 329 пригородных — по второму, пишет riamo.ru.
Несколько городских автобусов НЕФАЗ-5299-40-52, прибывших в регион согласно первому контракту, уже вышли на маршруты в девяти районах Подмосковья. Их салон может вмещать 105 человек, мест для сидения – 29. Автобусы оборудованы всеми необходимыми устройствами и системами: кондиционерами, видеонаблюдением, электронными маршрутоуказателями. А благодаря наличию валидаторов пассажиры смогут оплачивать свой проезд бесконтактным способом.
Технические решения помогли сделать автобусы доступными для маломобильных пассажиров. Для Подмосковья автобусы выполнены в фирменной окраске транспорта области.
По информации директора по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самата Саттарова, за счет такого контракта с «Мострансавто» автогигант смог выйти на высококонкурентный транспортный рынок Московской области и увеличить территорию своего присутствия в регионе.
Он охарактеризовал заключение такого контракта как знаковое событие для предприятия, автобусам которого впервые предстоит обслуживать пассажиров Подмосковья. Саттаров надеется, что они высоко оценят достоинства новых современных автобусов.
Предприятием уже досрочно организована поставка и пригородных автобусов. Оно не очень давно приступило к выпуску модернизированной пассажирской техники. Впервые рестайлинговый пригородный автобус НЕФАЗ был представлен вниманию посетителей Международной выставки BW Expo-2022.
Автобусы снабжены накопительной площадкой и аппарелью, чтобы можно было беспрепятственно перевозить маломобильных пассажиров. Модель автобуса комплектуется автоматической коробкой передач и независимой передней подвеской, что обеспечивает плавность хода, комфорт и маневренность. Созданный из стали каркас кузова с боковыми панелями, в изготовлении которых использовался композитный материал, гарантирует безопасность. Еще один сюрприз для поездок в пригородных рейсах - увеличение количества отопителей в салоне. Теперь их пять, а значит, что даже в самые сильные морозы пассажиры будут в тепле.
Согласно данным статистики, каждый день общественным транспортом Московской области перевозится примерно два миллиона пассажиров. При такой высокой нагрузке нужно регулярно проводить обновление парка современными автобусами.