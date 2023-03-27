Более 400 автобусов КАМАЗа будут обслуживать маршруты в Подмосковье

Автобусы снабжены накопительной площадкой и аппарелью, чтобы можно было беспрепятственно перевозить маломобильных пассажиров. Модель автобуса комплектуется автоматической коробкой передач и независимой передней подвеской, что обеспечивает плавность хода, комфорт и маневренность. Созданный из стали каркас кузова с боковыми панелями, в изготовлении которых использовался композитный материал, гарантирует безопасность. Еще один сюрприз для поездок в пригородных рейсах - увеличение количества отопителей в салоне. Теперь их пять, а значит, что даже в самые сильные морозы пассажиры будут в тепле.