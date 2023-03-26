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Житель Тюмени умер из-за того, что в скорой не посчитали его случай экстренным

26 марта 2023, 03:49
Фото: 1MI

40-летний тюменец умер, потому что в скорой не посчитали вызов экстренным

40-летний тюменец умер из-за того, что медики скорой помощи не посчитали вызов экстренным. Трагедия произошла накануне вечером.
Сюжет
Тюмень

По словам очевидцев, которые вызвали скорую помощь, мужчине стало резко плохо у них на глазах.

«Сегодня на наших глазах стало плохо мужчине лет 40. Он стоял у входа на Республики, 163. В 18.36 мы вызвали скорую. Оператору было сказано, что человек не может стоять, посинели руки, не может дышать, наверное, инфаркт. Принесли ему воды, стул, плед, пытались посадить, уложить, ему становилось хуже. С 18.36 до 18.51 мы звонили в службу скорой помощи и торопили. Врачи приехали через 22 минуты, забрали молодого человека в реанимационное отделение. По какой-то причине операторы присвоили вызову категорию срочности не экстренную — водитель скорой ехал, останавливаясь на светофорах, без спецсигналов. В итоге человек умер», — сообщили очевидцы трагедии в группе «ЧС Тюмень».

В комментариях под постом подписчики отметили, что тоже сталкивались с долгим ожиданием врачей скорой помощи.

«Экстренно вызывали скорую, приехала через 40 минут. Никаких реанимационных мер врачи даже не предприняли, хотя был пульс и сердцебиение», — отметила Алена С.
«На такой экстренный случай скорая могла приехать гораздо быстрее, у нас не такой огромный мегаполис чтобы ехать долго. Никто не спешил просто-напросто. Диспетчеры бывают и не верят звонящим, думают, что преувеличивают люди, панику создают. Циничное время», — посетовала Дана Б.

«Наш Город» отправил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени прождала скорую помощь всю ночь. На длительное ожидание врачей женщина пожаловалась в социальных сетях.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Скорая помощь#Врачи#Жалобы#Департамент здравоохранения#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Больные
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