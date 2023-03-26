В Тюмени взлетели цены на мясо и колбасы

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Стоимость мясной продукции, свинины в частности, за неделю увеличилась на 10 рублей — до 301 рубля за килограмм. Вареная колбаса подорожала на 30 рублей, сардельки — на 18 рублей, мясо птицы выросло в цене на 18 копеек, сообщает сервис «Ай-мониторинг».
До 850 рублей за килограмм подорожало сливочное масло (рост на 6,26 рублей), молоко и сыр теперь стоят дороже на 1,18 рублей и 2,77 рублей соответственно. На 1 рубль увеличилась стоимость десятка яиц, на 3 рубля подорожал килограмм гречневой крупы.
Одновременно с этим значительно снизилась стоимость черного чая — на 79 рублей за килограмм. На 27,7 рублей сегодня стоит дешевле полукопченая колбаса, на 18 рублей упала цена за килограмм печенья, на 2,5 рубля подешевела свинина, на 3,4 рубля — творог.
Овощи, лук, картофель и морковь, за неделю подешевели от 82 копеек до 5,6 рублей за килограмм. Также на 1 рубль стали меньше стоить яблоки и бананы — 115 и 111 рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени строительство загородных домов может подорожать до 15% из-за роста цен на строительные материалы.