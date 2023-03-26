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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

В Тюмени взлетели цены на мясо и колбасы

26 марта 2023, 12:10
Фото: 1MI

В Тюмени подорожало мясо и подешевели огурцы

В Тюменской области подорожали помидоры, мясо, колбасы и яйца. За последнюю неделю, по данным Тюменьстата, стоимость килограмма томатов увеличилась с 229 рублей до 244,8 рублей. Одновременно с этим подешевели почти на 20 рублей огурцы. Сегодня килограмм этого овоща стоит 159 рублей.
Сюжет
Тюмень

Стоимость мясной продукции, свинины в частности, за неделю увеличилась на 10 рублей — до 301 рубля за килограмм. Вареная колбаса подорожала на 30 рублей, сардельки — на 18 рублей, мясо птицы выросло в цене на 18 копеек, сообщает сервис «Ай-мониторинг».

До 850 рублей за килограмм подорожало сливочное масло (рост на 6,26 рублей), молоко и сыр теперь стоят дороже на 1,18 рублей и 2,77 рублей соответственно. На 1 рубль увеличилась стоимость десятка яиц, на 3 рубля подорожал килограмм гречневой крупы.

Одновременно с этим значительно снизилась стоимость черного чая — на 79 рублей за килограмм. На 27,7 рублей сегодня стоит дешевле полукопченая колбаса, на 18 рублей упала цена за килограмм печенья, на 2,5 рубля подешевела свинина, на 3,4 рубля — творог.

Овощи, лук, картофель и морковь, за неделю подешевели от 82 копеек до 5,6 рублей за килограмм. Также на 1 рубль стали меньше стоить яблоки и бананы — 115 и 111 рублей соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени строительство загородных домов может подорожать до 15% из-за роста цен на строительные материалы.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Продукты#Продукты питания#Мясные продукты#Молочные продукты#Тюмень#Тюменская область
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