В Тюмени взлетели цены на мясо и колбасы

В Тюмени подорожало мясо и подешевели огурцы

В Тюменской области подорожали помидоры, мясо, колбасы и яйца. За последнюю неделю, по данным Тюменьстата, стоимость килограмма томатов увеличилась с 229 рублей до 244,8 рублей. Одновременно с этим подешевели почти на 20 рублей огурцы. Сегодня килограмм этого овоща стоит 159 рублей.

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