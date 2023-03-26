В Тюмени разваливается монумент «Материнство». Видео

В Тюмени разваливается памятник многодетной матери

Памятник многодетной матери, установленный в Тюмени на пересечении улиц Свердлова и Комсомольской, разваливается по кускам. При этом управа Центрального административного округа не предпринимает никаких действий для того, чтобы отреставрировать монумент.

Сюжет Тюмень