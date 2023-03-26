В Тюмени разваливается монумент «Материнство». Видео

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
«Управа ЦАО, пожалуйста, обратите внимание на состояние памятника „Материнство“. Находится он в уютном сквере, чистом, ухоженном. Но сам памятник — ужас. Надпись почти стёрта, мраморная плита на пьедестале отпала и сломалась на две части (тут же валяется), покрытие памятника с проплешинами, краска облупилась. И в таком состоянии он уже не первый год», — сообщили тюменцы в группе «ЧС Тюмень».
Горожане опубликовали ролик, на котором продемонстрировали плачевное состояние монумента.
Памятник «Материнство» был установлен в Тюмени в 2010 году по инициативе управы ЦАО. Денежные средства на создание монумента были выделены предприятиями и частными лицами. Автором памятника является тюменский скульптор Пётр Старченко.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени у скульптуры «Дворник», расположенной на перекрестке улиц Володарского и Профсоюзной проржавела обувь. Огрехи стали заметны с наступлением весны.