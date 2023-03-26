nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

В Тюмени разваливается монумент «Материнство». Видео

26 марта 2023, 04:52
Фото: 2 ГИС

В Тюмени разваливается памятник многодетной матери

Памятник многодетной матери, установленный в Тюмени на пересечении улиц Свердлова и Комсомольской, разваливается по кускам. При этом управа Центрального административного округа не предпринимает никаких действий для того, чтобы отреставрировать монумент.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень
«Управа ЦАО, пожалуйста, обратите внимание на состояние памятника „Материнство“. Находится он в уютном сквере, чистом, ухоженном. Но сам памятник — ужас. Надпись почти стёрта, мраморная плита на пьедестале отпала и сломалась на две части (тут же валяется), покрытие памятника с проплешинами, краска облупилась. И в таком состоянии он уже не первый год», — сообщили тюменцы в группе «ЧС Тюмень».

Горожане опубликовали ролик, на котором продемонстрировали плачевное состояние монумента.

Памятник «Материнство» был установлен в Тюмени в 2010 году по инициативе управы ЦАО. Денежные средства на создание монумента были выделены предприятиями и частными лицами. Автором памятника является тюменский скульптор Пётр Старченко.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени у скульптуры «Дворник», расположенной на перекрестке улиц Володарского и Профсоюзной проржавела обувь. Огрехи стали заметны с наступлением весны.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Управа Центрального округа#Памятники#Тюмень#Жалобы#Тюменская область#Памятник#Видео
Подпишитесь
«Фонда нет, но вы держитесь»: почти 9 тысяч тюменцев живут в аварийных домах
22 марта 09:51
Ставки на стоп. Какие проценты ждут тюменцев по вкладам и ипотеке?
24 марта 06:41
Ишимская уборщица украла из дома клиента миллион рублей наличными
24 марта 04:40
Любовный треугольник, образовавшийся в тюменском клубе, закончился тяжкими телесными
24 марта 05:56
Тюменские депутаты оценили итоги работы ведомств за 2022 год
24 марта 04:08
Из 16 тюменских водоемов 15 апреля достанут все трупы
24 марта 05:30