В Тюмени продают медклинику с оборудованием по цене однокомнатной квартиры

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Указано, что медицинское учреждение расположено на улице Широтной, 104. Площадь составляет 190 квадратных метров. В стоимость входит все имеющееся оборудование, медицинская лицензия.
«Инфраструктура района развита максимально. Хороший автомобильный и пешеходный трафик. Удобная парковка. Рядом школа № 92, детские сады, продуктовые магазины», — сказано в объявлении.
По данным сервиса 2 ГИС, по адресу Широтная, 104, расположены две медицинских учреждения — стоматология и частная ортопедическая клиника.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 4,4 миллиона рублей продают бар «J.D.Salinger». по словам владельца заведения, ежемесячно бар приносит доход в размере более 240 тысяч рублей.