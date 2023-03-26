В Тюмени продают медклинику с оборудованием по цене однокомнатной квартиры

В Тюмени продают медицинскую клинику по цене однокомнатной квартиры

В Тюмени на продажу за 5,5 миллионов рублей выставлена действующая медицинская клиника. Объявление о продаже опубликовано на одном из сайтов по продаже недвижимости.

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