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Published Сегодня, 05:57

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В Тюмени продают медклинику с оборудованием по цене однокомнатной квартиры

26 марта 2023, 05:57
Фото: АН "Этажи"

В Тюмени продают медицинскую клинику по цене однокомнатной квартиры

В Тюмени на продажу за 5,5 миллионов рублей выставлена действующая медицинская клиника. Объявление о продаже опубликовано на одном из сайтов по продаже недвижимости.
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Тюмень

Указано, что медицинское учреждение расположено на улице Широтной, 104. Площадь составляет 190 квадратных метров. В стоимость входит все имеющееся оборудование, медицинская лицензия.

«Инфраструктура района развита максимально. Хороший автомобильный и пешеходный трафик. Удобная парковка. Рядом школа № 92, детские сады, продуктовые магазины», — сказано в объявлении.

По данным сервиса 2 ГИС, по адресу Широтная, 104, расположены две медицинских учреждения — стоматология и частная ортопедическая клиника.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 4,4 миллиона рублей продают бар «J.D.Salinger». по словам владельца заведения, ежемесячно бар приносит доход в размере более 240 тысяч рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Продажа#Покупка-продажа#Клиника#Тюмень#Тюменская область
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