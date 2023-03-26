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Published Сегодня, 07:07

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Updated Сегодня, 07:09

В Тюмени пони убило ударом тока

26 марта 2023, 07:07
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени от удара током погиб пони

В Тюмени накануне вечером, в 19:40, на пересечении улиц Заозерной и Красноармейской погиб пони. Животное скончалось из-за удара током. Об этом сообщила хозяйка погибшей лошади.
Сюжет
Тюмень
«На видео видно, как искрит столб. На мой взгляд, из-за некомпетентной работы контролирующих служб погибло животное, которое шло в сопровождении человека. А если бы погибла и девушка, сопровождающая пони? Или просто мимо проходящие люди? Кто будет нести ответственность? Полиция на место происшествия не приехала. Только спустя время участковый приехал на конюшню взять показания», — сообщила девушка в группе «ЧС Тюмень».

По ее словам на место ЧП были также вызваны специалисты компании СУЭНКО.

В компании «Нашему Городу» сообщили, что сети наружного освещения не принадлежат СУЭНКО — предпринимать каких-либо действий в отношении сетей специалисты не имеют права. Проводить работы по ремонту может только собственник, в компетенции которого находятся ЛЭП.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени пожаловались на коневодов, которые предлагают услуги проката в областной столице. Горожане отмечали, что бизнесмены совсем не ухаживают за своими животными.

#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пони#Наружное освещение#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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