В Тюмени пони убило ударом тока

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
«На видео видно, как искрит столб. На мой взгляд, из-за некомпетентной работы контролирующих служб погибло животное, которое шло в сопровождении человека. А если бы погибла и девушка, сопровождающая пони? Или просто мимо проходящие люди? Кто будет нести ответственность? Полиция на место происшествия не приехала. Только спустя время участковый приехал на конюшню взять показания», — сообщила девушка в группе «ЧС Тюмень».
По ее словам на место ЧП были также вызваны специалисты компании СУЭНКО.
В компании «Нашему Городу» сообщили, что сети наружного освещения не принадлежат СУЭНКО — предпринимать каких-либо действий в отношении сетей специалисты не имеют права. Проводить работы по ремонту может только собственник, в компетенции которого находятся ЛЭП.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени пожаловались на коневодов, которые предлагают услуги проката в областной столице. Горожане отмечали, что бизнесмены совсем не ухаживают за своими животными.