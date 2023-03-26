В Тюмени пони убило ударом тока

В компании «Нашему Городу» сообщили, что сети наружного освещения не принадлежат СУЭНКО — предпринимать каких-либо действий в отношении сетей специалисты не имеют права. Проводить работы по ремонту может только собственник, в компетенции которого находятся ЛЭП.