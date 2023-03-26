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Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

В Депздраве назвали самые распространённые причины смерти среди мужчин

26 марта 2023, 16:59
Фото: 1MI

Тюменские врачи рассказали, что мужчины умирают от болезней системы кровообращения

Представители мужского пола чаще всего умирают в возрасте 40 — 60 лет по причине заболеваний системы кровообращения. Об этом сообщили специалисты областного Департамента здравоохранения.

Среди основных причин, из-за которых возникает болезнь, специалисты называют курение и злоупотребление спиртными напитками.

Согласно статистическим данным, 70% представителей сильного пола умирают пожилыми, причём более 80% — в больницах и у себя дома.

На внезапную смертность приходится всего 1% случаев.

Ранее «Наш город» писал, что в регионе стали чаще умирать младенцы: за 2022 год скончалось 69 новорождённых.

В Тюменской области выросла младенческая смертность
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#Елена Чебоксарова#Смерть#Мужчины#Врач#Здравоохранение#Новости тюмени#Общество#Тюменцы
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