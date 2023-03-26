В Депздраве назвали самые распространённые причины смерти среди мужчин

Тюменские врачи рассказали, что мужчины умирают от болезней системы кровообращения

Представители мужского пола чаще всего умирают в возрасте 40 — 60 лет по причине заболеваний системы кровообращения. Об этом сообщили специалисты областного Департамента здравоохранения.