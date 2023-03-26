В Депздраве назвали самые распространённые причины смерти среди мужчин

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Среди основных причин, из-за которых возникает болезнь, специалисты называют курение и злоупотребление спиртными напитками.
Согласно статистическим данным, 70% представителей сильного пола умирают пожилыми, причём более 80% — в больницах и у себя дома.
На внезапную смертность приходится всего 1% случаев.
Ранее «Наш город» писал, что в регионе стали чаще умирать младенцы: за 2022 год скончалось 69 новорождённых.