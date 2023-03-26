Тюменцам рассказали, что делать, если присосался клещ

Тюменцам объяснили, что делать если присосался клещ

Жителям Тюменской области рассказали, что необходимо делать в случае присасывания клеща. По словам эпидемиологов, при обнаружении лесного кровососа, следует как можно быстрее его удалить — чем раньше это будет сделано, тем меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель заболевания