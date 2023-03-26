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Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Тюменцам рассказали, что делать, если присосался клещ

26 марта 2023, 09:42
Фото: 1MI

Тюменцам объяснили, что делать если присосался клещ

Жителям Тюменской области рассказали, что необходимо делать в случае присасывания клеща. По словам эпидемиологов, при обнаружении лесного кровососа, следует как можно быстрее его удалить — чем раньше это будет сделано, тем меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель заболевания

Не следует что-либо капать на клеща и ждать когда он сам отпадет. Необходимо обратиться в медицинское учреждение.

«Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы на улице Комсомольская, 54 а. Жителям области — в областных больницах в муниципальных образованиях», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» или в ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора. В муниципалитетах региона клещей для исследований можно доставить в филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени акарицидные обработки мест массового отдыха, парков, скверов, детских площадок, кладбищ состоятся в мае. В этом году от лесных кровососов обработают порядка 6,5 тысяч гектар.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Клещи#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Тюменская область
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