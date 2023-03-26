Тюменским пассажирам дали возможность пожаловаться на работу городского транспорта

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Отмечается, что Минтранс РФ ежеквартально рассчитывает, насколько пассажиры удовлетворены качеством перевозки в условиях городской агломерации.
Каждый тюменец до 29 марта 2023 года сможет отдать свой голос по поводу работы автобусов и маршруток на сайте национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее «Наш город» писал, что тюменские пассажиры с трудом умещаются в маршрутках. Также горожане не раз жаловались в социальных сетях, что многие автобусы переполнены, при этом они часто ходят не по расписанию.