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Posted Сегодня, 16:46

Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Тюменским пассажирам дали возможность пожаловаться на работу городского транспорта

26 марта 2023, 16:46
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Жители Тюменской области смогут высказаться, что они думают о работе автобусов

Жители нашего региона смогут рассказать, что они думают о работе общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Сюжет
Автобус

Отмечается, что Минтранс РФ ежеквартально рассчитывает, насколько пассажиры удовлетворены качеством перевозки в условиях городской агломерации.

Каждый тюменец до 29 марта 2023 года сможет отдать свой голос по поводу работы автобусов и маршруток на сайте национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее «Наш город» писал, что тюменские пассажиры с трудом умещаются в маршрутках. Также горожане не раз жаловались в социальных сетях, что многие автобусы переполнены, при этом они часто ходят не по расписанию.

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#Елена Чебоксарова#Пассажиры#Тюменцы#Общество#Дороги#Водители#Автобус#Опрос
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