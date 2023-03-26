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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Тюменские спортсмены завоевали 9 медалей Чемпионате России по лыжным гонкам

26 марта 2023, 10:32
Фото: тг-канал Александр Моор

Лыжник Устюгов выиграл гонку на 50 км на Чемпионате России в Тюмени

Чемпионат России по лыжным гонкам завершился сегодня в тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Заключительной гонкой Чемпионата стал мужской масс-старт на дистанцию 50 километров.
Сюжет
Тюмень

Победу одержал лыжник, представляющих Ханты-Мансийский автономный округ, — Сергей Устюгов. Серебряную медаль завоевал Алексей Червоткин, «бронзу» — Александр Большунов.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, для сборной команды Тюменской области в целом турнир оказался очень удачным. Тюменские спортсмены завоевали девять медалей, из которых четыре — золотых.

«Настоящими героинями турнира стали наши лыжницы Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Практически в каждой дисциплине они завоевывали медали. Сегодня с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе наградили победителей лыжного марафона», — сообщил Александр Моор в своем тг-канале.

Ранее «Наш Город» писал, что биатлонист из Тюменской области Александр Поварницын завоевал бронзовую медаль третье по итогам гонки преследования на 12,5 километров PARI Кубка Содружества в «Жемчужине Сибири». Соревнования состоялись в начале марта.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Центр лыжного спорта Жемчужина#Жемчужина Сибири#Спорт#Лыжники#Лыжные гонки#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
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