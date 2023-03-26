Тюменские спортсмены завоевали 9 медалей Чемпионате России по лыжным гонкам

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Победу одержал лыжник, представляющих Ханты-Мансийский автономный округ, — Сергей Устюгов. Серебряную медаль завоевал Алексей Червоткин, «бронзу» — Александр Большунов.
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, для сборной команды Тюменской области в целом турнир оказался очень удачным. Тюменские спортсмены завоевали девять медалей, из которых четыре — золотых.
«Настоящими героинями турнира стали наши лыжницы Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Практически в каждой дисциплине они завоевывали медали. Сегодня с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе наградили победителей лыжного марафона», — сообщил Александр Моор в своем тг-канале.
Ранее «Наш Город» писал, что биатлонист из Тюменской области Александр Поварницын завоевал бронзовую медаль третье по итогам гонки преследования на 12,5 километров PARI Кубка Содружества в «Жемчужине Сибири». Соревнования состоялись в начале марта.