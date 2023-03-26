Тюменская область в 2022 году вышла в лидеры по числу свадеб

Тюменская область в 2022 году стала одним из лидеров по количеству свадеб

В Тюменской области стали чаще играть свадьбы. По данным Росстата, в 2022 году в регионе было зарегистрировано 12 тысяч 640 браков, что почти на 2 тысяч больше, чем в 2021 году. По показателю числа браков на 1 тысячу населения регион занял лидирующую позицию в УрФО.

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