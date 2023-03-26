Тюменская область в 2022 году вышла в лидеры по числу свадеб

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Наряду со Свердловской областью в регионе данный показатель составил 8,1. На Ямале на 1 тысяч населения зарегистрировано 7,7 торжеств, в Югре — 7,5, в Челябинской и курганской областях — 7,4 и 6,5 соответственно.
В целом в Уральском федеральном округе в 2022 году было зарегистрировано 94 тысячи 597 браков, из которых 34,5 тысяч в Свердловской области, 25,2 тысячи — в Челябинской области, 12,7 тысяч — в Югре, 12,6 тысяч — в Тюменской области, 5 тысяч — в Курганской области, 4,2 тысячи — на Ямале.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала 2023 года на свет появились 1 тысяча 985 детей, что на 13 больше, чем годом ранее.