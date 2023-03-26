Свыше 200 мусоровозов Ленобласти будут делиться с РЭО своими маршрутами

По словам заместителя гендиректора по цифровизации РЭО Алексея Бурова, данные компании поступают с датчиков ГЛОНАСС, весового контроля, камер видеонаблюдения на транспорте и объектах сортировки, датчиков наполненности контейнеров. Информация включает другие показатели по твердым коммунальным отходам. В задачу РЭО входит компонование всей информации в единую систему и проведение анализа, результаты которого помогут экспертам понять реальные пути перемещения твердых коммунальных отходов, что даст возможность оптимизировать расходы на их транспортировку и усовершенствовать систему обращения с отходами в конкретном российском субъекте