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Свыше 200 мусоровозов Ленобласти будут делиться с РЭО своими маршрутами

26 марта 2023, 15:02
Фото: 1MI
ППК «Российский экологический оператор» и регоператор Ленинградской области заключили соглашение о передаче данных с мусоровозов. В пилотном проекте по прослеживаемости твердых коммунальных отходов РЭО примут участие свыше двухсот единиц спецтехники по вывозу мусора в регионе.

Издание пишет, что о проекте прослеживаемости твердых коммунальных отходов в Ленинградской области рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, в рамках реализации проекта на мусорных контейнерах, мусоровозах и линиях сортировки будут установлены устройства, способные передавать данные. Это даст возможность полностью отследить жизненный цикл ТКО, в том числе изменение веса отходов, объем ТКО, который мусоровоз привозит на объект. Полная прослеживаемость отходов является обязательным шагом к формированию в России экономики замкнутого цикла.

В пилотном проекте РЭО уже принимают участие региональные операторы Алтая, Хакасии, Ненецкого автономного округа, Краснодарского и Красноярского краев, Ставрополья, Сахалинской, Свердловской, Нижегородской, Московской, Челябинской и Магаданской областей.

По словам заместителя гендиректора по цифровизации РЭО Алексея Бурова, данные компании поступают с датчиков ГЛОНАСС, весового контроля, камер видеонаблюдения на транспорте и объектах сортировки, датчиков наполненности контейнеров. Информация включает другие показатели по твердым коммунальным отходам. В задачу РЭО входит компонование всей информации в единую систему и проведение анализа, результаты которого помогут экспертам понять реальные пути перемещения твердых коммунальных отходов, что даст возможность оптимизировать расходы на их транспортировку и усовершенствовать систему обращения с отходами в конкретном российском субъекте

В общей сложности в отрасли обращения с отходами в Российской Федерации задействовано свыше двадцати двух тысяч единиц спецтранспорта, более пятнадцати тысяч из которых составляют мусоровозы. В стране определены двести восемьдесят четыре зоны деятельности регоператоров, в новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами работают все российские субъекты. В регионах страны действует сто восемьдесят два региональных оператора.

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