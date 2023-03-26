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Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Shaman отказался выступать на матче национальной сборной из-за мероприятия в Тюмени

26 марта 2023, 04:21
Фото: тг-канал SHAMAN

Певец Shaman отказался выступать на матче Россия — Ирак из-за мероприятия в Тюмени

Популярный российский певец Shaman отказался принимать участие в шоу-программе к матчу сборных России и Ирака. Артисту предлагали исполнить перед началом матча песню «Я русский» и гимн России. Однако он сообщил, что у него плотный график — съемки на Первом канале и мероприятие в Тюмени.
Сюжет
Тюмень

По неофициальным данным, РФС мог организовать выступление Shamanа, если бы выплатил предыдущим заказчикам компенсацию в размере 5 миллионов рублей. Однако в союзе посчитали, данную цену слишком высокой, пишет Sports.ru.

В итоге РФС пригласил певца Ramil’. Он исполнит песни «Сияй», «Увидимся» и «Сон».

Товарищеский матч Россия — Ирак состоится сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало в 18:00 по московскому времени.

Ранее «Наш Город» писал, что группа «Грот» отменила свой концерт в Тюмени, который должен был состояться 23 марта. Артисты сообщили в социальных сетях, что выступление перенесено на осень по независящим от них причинам.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Артисты#Выступление#Концерты#Матч#Тюмень#Тюменская область
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