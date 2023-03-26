Shaman отказался выступать на матче национальной сборной из-за мероприятия в Тюмени

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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По неофициальным данным, РФС мог организовать выступление Shamanа, если бы выплатил предыдущим заказчикам компенсацию в размере 5 миллионов рублей. Однако в союзе посчитали, данную цену слишком высокой, пишет Sports.ru.
В итоге РФС пригласил певца Ramil’. Он исполнит песни «Сияй», «Увидимся» и «Сон».
Товарищеский матч Россия — Ирак состоится сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало в 18:00 по московскому времени.
Ранее «Наш Город» писал, что группа «Грот» отменила свой концерт в Тюмени, который должен был состояться 23 марта. Артисты сообщили в социальных сетях, что выступление перенесено на осень по независящим от них причинам.