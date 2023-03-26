Shaman отказался выступать на матче национальной сборной из-за мероприятия в Тюмени

Певец Shaman отказался выступать на матче Россия — Ирак из-за мероприятия в Тюмени

Популярный российский певец Shaman отказался принимать участие в шоу-программе к матчу сборных России и Ирака. Артисту предлагали исполнить перед началом матча песню «Я русский» и гимн России. Однако он сообщил, что у него плотный график — съемки на Первом канале и мероприятие в Тюмени.

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