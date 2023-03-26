РЭО предложил жителям РФ поискать золото в старой бытовой технике

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Каждый год жители страны выбрасывают на полигоны 500 кг золота, которое находится в составе устаревших электроприборов. При этом технику лучше направлять на переработку в пункты приема вторсырья или сетевые магазины электроники. Ранее СМИ писали о том, что комиссия правительства по законопроектной деятельности согласовала законопроект «О старательской деятельности».
Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, гражданам РФ могут разрешить добывать золото. Готовящийся законопроект будет касаться регионов Дальнего Востока и Арктики. В то же время уже сегодня население всех субъектов Российской Федерации может находить золото прямо у себя дома — в старой бытовой технике, пишет gorod55.
В РЭО не рекомендуют самостоятельно извлекать его — лучше сдавать технику на переработку. В настоящее время в России только 5% отходов электронного и электрического оборудования подвергается переработке. РЭО ведет работу над введением реестра добросовестных утилизаторов и формированием требований к утилизации электротехники. Это способствует развитию экономики замкнутого цикла в РФ, когда отходы считаются не мусором, а ценным ресурсом, возвращаемым в оборот.
Глава РЭО также отметил необходимость создания централизованного сбора ОЭЭО и стимулирования глубокой утилизации подобных отходов. Вместе с тем нужно озвучить четкие и ясные требования к обращению с ОЭЭО и качественно регулировать обращение с ОЭЭО на законодательном уровне.
РЭО занимается созданием реестра, куда войдут лишь верифицированные утилизаторы, которые подтвердили мощности и источники сырья. В перспективе закрыть ответственность в рамках расширенной ответственности производителя можно будет только у утилизаторов, которые вошли в данный реестр.