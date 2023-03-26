РЭО предложил жителям РФ поискать золото в старой бытовой технике

В РЭО не рекомендуют самостоятельно извлекать его — лучше сдавать технику на переработку. В настоящее время в России только 5% отходов электронного и электрического оборудования подвергается переработке. РЭО ведет работу над введением реестра добросовестных утилизаторов и формированием требований к утилизации электротехники. Это способствует развитию экономики замкнутого цикла в РФ, когда отходы считаются не мусором, а ценным ресурсом, возвращаемым в оборот.