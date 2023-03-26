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Published Сегодня, 05:37

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Updated Сегодня, 05:39

«Остановилось сердце»: стали известны подробности смерти 40-летнего тюменца

26 марта 2023, 05:37
Фото: 1MI

Стали известны подробности смерти 40-летнего тюменца

Тюменские медики рассказали о подробностях трагедии, произошедшей в субботу вечером на улице Республики, 163. Здесь у входа в здание плохо стало 40-летнему мужчине.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения по Тюменской области, вызов в скорую помощь поступил в 18:39. Был принят диспетчером в экстренной форме. На место ЧП врачи прибыли в 18:59. К сожалению, во время транспортировки в стационар у пациента остановилось сердце, медики сразу приступили к сердечно-легочной реанимации, но спасти его не удалось.

«Норматив для прибытия бригад скорой медицинской помощи по экстренным вызовам — до 20 минут. Время доезда может быть обоснованно увеличено, с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов. Все звонки, поступившие на станцию скорой медицинской помощи, автоматически записываются. В электронной карте автоматически фиксируется время регистрации (приема) вызова на „03“ и передачи вызова бригаде», — пояснили в департаменте здравоохранения.

Там же добавили, что получить данные по вызову родственники могут, отправив на официальную почту скорой медицинской помощи [email protected] следующую информацию: дата и адрес вызова, ФИО пациента, информация по вызову.

«Департамент здравоохранения Тюменской области и Станция скорой медицинской помощи приносят искренние соболезнования семье умершего», — отметили в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы, вызвавшие на место ЧП бригаду скорой помощи обвинили медиков в том, что они данный вызов не отнесли к категории экстренных. Вследствие чего мужчина, которого, возможно, можно было спасти скончался по пути в больницу.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Скорая помощь#Станция скорой помощи#Департамент здравоохранения#Врачи#Болезнь#Тюмень#Тюменская область
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