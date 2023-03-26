«Остановилось сердце»: стали известны подробности смерти 40-летнего тюменца

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения по Тюменской области, вызов в скорую помощь поступил в 18:39. Был принят диспетчером в экстренной форме. На место ЧП врачи прибыли в 18:59. К сожалению, во время транспортировки в стационар у пациента остановилось сердце, медики сразу приступили к сердечно-легочной реанимации, но спасти его не удалось.