Около 3 тысяч тюменцев остались без работы

По данным ведомства, на 23 марта в регионе зарегистрировано 2 тысячи 999 безработных. С начала месяца в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось около 6,3 тысячи жителей региона. 2,8 тысячи тюменцев за этот же период были трудоустроены.