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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Около 3 тысяч тюменцев остались без работы

26 марта 2023, 07:54
Фото: 1MI

В Тюменской области на одного соискателя приходится три вакансии

В Тюменской области на одного соискателя приходится три вакансии. Такие данные предоставил департамент труда и занятости населения Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

По данным ведомства, на 23 марта в регионе зарегистрировано 2 тысячи 999 безработных. С начала месяца в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось около 6,3 тысячи жителей региона. 2,8 тысячи тюменцев за этот же период были трудоустроены.

На сегодняшний день в Тюменской области свободными остаются 18 тысяч вакансий. Более 7 тысяч из них заявлено в отраслях: обрабатывающие производства, образование, торговля, сельское хозяйство. Около 2 тысяч вакансий — в строительной отрасли.

Ранее «Наш Город» писал, что в декабре размер среднемесячной заработной платы в Тюменской области превысил 82 тысячи рублей. Годом ранее этот показатель был на 9 тысяч меньше.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Безработица#Безработные#Вакансии#Тюмень#Тюменская область
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