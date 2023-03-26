Около 3 тысяч тюменцев остались без работы

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
По данным ведомства, на 23 марта в регионе зарегистрировано 2 тысячи 999 безработных. С начала месяца в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось около 6,3 тысячи жителей региона. 2,8 тысячи тюменцев за этот же период были трудоустроены.
На сегодняшний день в Тюменской области свободными остаются 18 тысяч вакансий. Более 7 тысяч из них заявлено в отраслях: обрабатывающие производства, образование, торговля, сельское хозяйство. Около 2 тысяч вакансий — в строительной отрасли.
Ранее «Наш Город» писал, что в декабре размер среднемесячной заработной платы в Тюменской области превысил 82 тысячи рублей. Годом ранее этот показатель был на 9 тысяч меньше.