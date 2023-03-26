Кафе в ТРЦ становятся одним из главных развлечений для посетителей

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В ушедшем году 27% посетителей крупного торгового центра Заречного микрорайона «Сити Молл» приходили в зону фудкорта. А в этом году данный показатель увеличился на 2%.
Управляющий ТРЦ Владимир Пелевин рассказал изданию «РБК Тюмень», что доля покупателей еды при этом возросла до 10%, а средний чек — до 16%.
А вот в менее крупном ТРЦ «Матрешка», расположенном в Восточном микрорайоне, количество посетителей, которые обедали в зоне фудкорта, увеличилось до 33%, однако средний чек уменьшился на 9%, в сравнении со среднемесячным показателем ушедшего года.
Долю общепита увеличивают также рынки «Михайловскмй» и «Северный».
Ранее «Наш город» сообщал, что на фудкорте рынка «Михайловский» появится винный бар, где также будут продавать закуски.