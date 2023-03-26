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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Кафе в ТРЦ становятся одним из главных развлечений для посетителей

26 марта 2023, 13:41
Фото: 1MI

Тюменцы стали чаще обедать в зоне фудкорта

В Тюмени увеличивается количество рынков и торговых центров с фудкортами, поскольку употребление пищи для посетителей, наряду с шоппингом и посещением кинотеатров, становится одним из развлечений. Об этом сообщает «РБК Тюмень».
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Тюмень

В ушедшем году 27% посетителей крупного торгового центра Заречного микрорайона  «Сити Молл» приходили в зону фудкорта. А в этом году данный показатель увеличился на 2%.

Управляющий ТРЦ Владимир Пелевин рассказал изданию «РБК Тюмень», что доля покупателей еды при этом возросла до 10%, а средний чек — до 16%.

А вот в менее крупном ТРЦ «Матрешка», расположенном в Восточном микрорайоне, количество посетителей, которые обедали в зоне фудкорта, увеличилось до 33%, однако средний чек уменьшился на 9%, в сравнении со среднемесячным показателем ушедшего года.

Долю общепита увеличивают также рынки «Михайловскмй» и «Северный».

Ранее «Наш город» сообщал, что на фудкорте рынка «Михайловский» появится винный бар, где также будут продавать закуски.

В Тюмени на фуд-корте теперь будут продавать вино
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#Елена Чебоксарова#Общепит#ТРЦ#Питание#Общественное питание#Тюмень#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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