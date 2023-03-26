Кафе в ТРЦ становятся одним из главных развлечений для посетителей

А вот в менее крупном ТРЦ «Матрешка», расположенном в Восточном микрорайоне, количество посетителей, которые обедали в зоне фудкорта, увеличилось до 33%, однако средний чек уменьшился на 9%, в сравнении со среднемесячным показателем ушедшего года.