Итоги недели: аварийный фонд, скончался тюменский тележурналист, горожане спасли пса

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В результате прокурорских проверок было выявлено, что информация в ГИС ЖКХ не является достоверной. Аварийных домов в Тюмени намного больше, чем официально заявлено. Часть ветхих жилых зданий, которые по данным, размещенным в информационной системе, не имеют собственников, доступны для посторонних лиц.
О серьёзных проблемах в данной сфере свидетельствуют также обращения граждан к Генпрокурору РФ. Вопрос формирования региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, который признали таковым ещё 6 лет назад, так и не был решен. В настоящее время более 8 000 тюменцев продолжают проживать в аварийных домах.
Недавно в областную прокуратуру обращалась с иском жительница дома в Уватском районе. В ходе расследования выяснилось, что жилое здание было изношено на 92 %.
Сегодня близкие Николая Смирнова сообщили в социальных сетях, что его не стало. Журналист долго пытался побороть рак лёгких, однако тот победил его.
Николай Смирнов — известный корреспондент программы «Тюменское время», где он работал более 10 лет, снимал сюжеты и выходил с телезрителями в прямой эфир с мест происшествий.
Собака попала в полынью в районе ЖК «Правобережный». Тюменцы позвонили в МЧС, однако, по их словам, спасать животное отказались. Пёс тонул в ледяной воде в течение двух часов. В конце концов, очевидцы применили верёвки, с помощью которых удалось его вытащить.
Пару недель назад в Тюмени водитель внедорожника сбил собаку. После этого она была какое-то время ещё жива, но, к сожалению, очевидцу не удалось её спасти.