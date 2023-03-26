Итоги недели: аварийный фонд, скончался тюменский тележурналист, горожане спасли пса

О серьёзных проблемах в данной сфере свидетельствуют также обращения граждан к Генпрокурору РФ. Вопрос формирования региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, который признали таковым ещё 6 лет назад, так и не был решен. В настоящее время более 8 000 тюменцев продолжают проживать в аварийных домах.