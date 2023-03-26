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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Итоги недели: аварийный фонд, скончался тюменский тележурналист, горожане спасли пса

26 марта 2023, 14:38
Фото: 1MI

В Тюмени выявили нарушения законодательства при расселении аварийного жилья

Тюменские прокуроры выявили нарушения в связи с несоответствием требованиям законодательства о признании домов аварийными. Сегодня не стало журналиста телеканала «Тюменское время». Это самое печальное событие ушедшей недели. Между тем есть и хорошие новости: тюменцы не дали утонуть собаке.

В аварийных домах продолжают жить около 9 тысяч тюменцев

В результате прокурорских проверок было выявлено, что информация в ГИС ЖКХ не является достоверной. Аварийных домов в Тюмени намного больше, чем официально заявлено. Часть ветхих жилых зданий, которые по данным, размещенным в информационной системе, не имеют собственников, доступны для посторонних лиц.

О серьёзных проблемах в данной сфере свидетельствуют также обращения граждан к Генпрокурору РФ. Вопрос формирования региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, который признали таковым ещё 6 лет назад, так и не был решен. В настоящее время более 8 000 тюменцев продолжают проживать в аварийных домах.

Недавно в областную прокуратуру обращалась с иском жительница дома в Уватском районе. В ходе расследования выяснилось, что жилое здание было изношено на 92 %.

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Известный тюменский тележурналист скончался от рака лёгких

Сегодня близкие Николая Смирнова сообщили в социальных сетях, что его не стало. Журналист долго пытался побороть рак лёгких, однако тот победил его.

Николай Смирнов — известный корреспондент программы «Тюменское время», где он работал более 10 лет, снимал сюжеты и выходил с телезрителями в прямой эфир с мест происшествий.

В Тюмени умер известный журналист
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Неравнодушные тюменцы вытащили пса из реки Тура

Собака попала в полынью в районе ЖК «Правобережный». Тюменцы позвонили в МЧС, однако, по их словам, спасать животное отказались. Пёс тонул в ледяной воде в течение двух часов. В конце концов, очевидцы применили верёвки, с помощью которых удалось его вытащить.

Пару недель назад в Тюмени водитель внедорожника сбил собаку. После этого она была какое-то время ещё жива, но, к сожалению, очевидцу не удалось её спасти.

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