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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Два совета, как предотвратить инфекционные заболевания: рассказывает тюменский врач

26 марта 2023, 16:05
Фото: telegram-канал Здравоохранение Тюменской области

Тюменский врач рассказала о способах профилактики инфекционных заболеваний

Заведующая отделением медпрофилактики взрослой поликлиники ОКБ N 2 Альбина Усманова рассказала о причине инфекционных заболеваний: они возникают, потому что болезнетворные бактерии передаются здоровым людям от зараженных. Информация об этом появилась в областном Департаменте Здравоохранения.

Также врач разъяснила, что обязательно нужно делать в целях предотвращения заражения. Необходима профилактика: индивидуальная и общественная. Что касается инвидуальной, то каждый гражданин должен соблюдать правила личной гигиены, здорового питания, своевременно вакцинироваться и регулярно мыть, а также проветривать свои дома. А ещё при заболеваниях важно не забывать надевать маску.

Напомним, что с 20 по 26 марта в Тюмени была объявлена «Неделя профилактики инфекционных заболеваний».

Ранее «Наш город» сообщал, что мужчине с трудом сохранили дыхательный орган. На операцию ушло 6 часов.

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#Елена Чебоксарова#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Врач#Инфекция
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