Два совета, как предотвратить инфекционные заболевания: рассказывает тюменский врач

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Также врач разъяснила, что обязательно нужно делать в целях предотвращения заражения. Необходима профилактика: индивидуальная и общественная. Что касается инвидуальной, то каждый гражданин должен соблюдать правила личной гигиены, здорового питания, своевременно вакцинироваться и регулярно мыть, а также проветривать свои дома. А ещё при заболеваниях важно не забывать надевать маску.
Напомним, что с 20 по 26 марта в Тюмени была объявлена «Неделя профилактики инфекционных заболеваний».
Ранее «Наш город» сообщал, что мужчине с трудом сохранили дыхательный орган. На операцию ушло 6 часов.