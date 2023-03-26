Два совета, как предотвратить инфекционные заболевания: рассказывает тюменский врач

Также врач разъяснила, что обязательно нужно делать в целях предотвращения заражения. Необходима профилактика: индивидуальная и общественная. Что касается инвидуальной, то каждый гражданин должен соблюдать правила личной гигиены, здорового питания, своевременно вакцинироваться и регулярно мыть, а также проветривать свои дома. А ещё при заболеваниях важно не забывать надевать маску.