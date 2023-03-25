В Тюменской области «точечно» снижают аварийность на дорогах

Posted 25 марта 13:01
Published 25 марта 13:01
Modified Сегодня, 01:42
Updated Сегодня, 01:42
Число опасных участков на дорогах Тюменской области благодаря принимаемым мерам уменьшается. В 2022-м году в регионе насчитывалось 43 места концентрации дорожно-транспортных происшествий, пять из них — на федеральных трассах.
Для снижения аварийности на отдельных участках дорог принимаются дополнительные инженерные решения и профилактические меры. Каждый из участков контролируется нарядами ДПС. Автоинспекторы ориентированы на выявление тех нарушений ПДД, из-за совершения которых случались дорожные аварии в этих местах: выезд на встречную полосу, нарушения при проезде пешеходных переходов, нарушение правил проезда перекрестков.
«Такая „точечная“ работа позволит снизить аварийность и сделать опасные участки наших дорог более безопасными», — отмечено в сообщении.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.