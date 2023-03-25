В Тюмени за 4,4 миллиона рублей продают популярный бар в центре города

По словам владельца заведения, ежемесячно бар приносит стабильную прибыль в размере 243 тысяч рублей. Валовая выручка составляет 1,7 миллионов рублей. Из этих средств 155 тысяч уходит на аренду помещения и коммунальные платежи, 590 тысяч — на закупку продуктов 435 тысяч — на выплаты заработной платы сотрудникам.