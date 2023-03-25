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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Тюмени за 4,4 миллиона рублей продают популярный бар в центре города

25 марта 2023, 11:07
Фото: Авито

В Тюмени за 4,4 миллиона рублей продают популярный бар

В Тюмени на продажу за 4,4 миллиона рублей выставили популярный бар «J.D.Salinger», расположенный в центре города. Объявление опубликовано на портале Авито.
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Тюмень

По словам владельца заведения, ежемесячно бар приносит стабильную прибыль в размере 243 тысяч рублей. Валовая выручка составляет 1,7 миллионов рублей. Из этих средств 155 тысяч уходит на аренду помещения и коммунальные платежи, 590 тысяч — на закупку продуктов 435 тысяч — на выплаты заработной платы сотрудникам.

«У бара имеется клиентская база в количестве 25 тысяч гостей. Вся команда, включая управляющего, остается. За 6 лет работы мы создали бизнес модель устойчивую к кризисам, текучке кадров и локдаунам. Бизнес полностью автономен и автоматизирован — от системы учета и видео наблюдения, до корпоративного университета и мобильного приложения с собственной доставкой», — указано в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца марта закроют музей ретро-автомобилей. Такое решение принял руководитель проекта Иван Михайлов. В настоящее время почти вся ретро-техника выставлена на продажу.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Бар#Продажа#Покупка-продажа#Тюмень#Тюменская область
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