В Тюмени в многоквартирном доме загорелась квартира. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Поскольку возникла угроза перехода огня на 9-й этаж, пожарные незамедлительно эвакуировали людей. Всего было эвакуировано 12 человек, ещё 9 спасено из зоны воздействия опасных факторов пожара. По предварительным данным, три человека получили травмы. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Всего в тушении пожара было задействовано 35 человек и 11 единиц техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во время пожара в бане на улице Янтарной погибли двое подростков. Трагедия произошла 21 марта.