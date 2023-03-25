В Тюмени в многоквартирном доме загорелась квартира. Есть пострадавшие

В Тюмени во время пожара в многоквартирном доме пострадали три человека

Три человека получили травмы во время пожара, произошедшего сегодня утром в многоквартирном доме в Тюмени. ЧП произошло на улице Олимпийской, 15а. В многоэтажке загорелась одна из квартир на 8-м этаже.

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