nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

В Тюмени в многоквартирном доме загорелась квартира. Есть пострадавшие

25 марта 2023, 07:45
Фото: 1MI

В Тюмени во время пожара в многоквартирном доме пострадали три человека

Три человека получили травмы во время пожара, произошедшего сегодня утром в многоквартирном доме в Тюмени. ЧП произошло на улице Олимпийской, 15а. В многоэтажке загорелась одна из квартир на 8-м этаже.
Сюжет
Тюмень

Поскольку возникла угроза перехода огня на 9-й этаж, пожарные незамедлительно эвакуировали людей. Всего было эвакуировано 12 человек, ещё 9 спасено из зоны воздействия опасных факторов пожара. По предварительным данным, три человека получили травмы. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Всего в тушении пожара было задействовано 35 человек и 11 единиц техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во время пожара в бане на улице Янтарной погибли двое подростков. Трагедия произошла 21 марта.

#Видео#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожары#Пожар#Пожарные#Тюмень#Тюменская область#Происшествия
Подпишитесь
«Фонда нет, но вы держитесь»: почти 9 тысяч тюменцев живут в аварийных домах
22 марта 09:51
Ставки на стоп. Какие проценты ждут тюменцев по вкладам и ипотеке?
Вчера, 06:41
Ишимская уборщица украла из дома клиента миллион рублей наличными
Вчера, 04:40
Любовный треугольник, образовавшийся в тюменском клубе, закончился тяжкими телесными
Вчера, 05:56
Тюменские депутаты оценили итоги работы ведомств за 2022 год
Вчера, 04:08
Из 16 тюменских водоемов 15 апреля достанут все трупы
Вчера, 05:30