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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

В Тюмени утвердили новую форму дорожной разметки

25 марта 2023, 05:33
Фото: 1MI

В Тюмени на дорогах появился желтая разметка

Администрация Тюмени утвердила новую форму разметки на местах расстановки электрических самокатов, используемых в автоматизированной системе аренды (проката) на территориях общего пользования города. Соответствующий приказ опубликован на сайте администрации.
Сюжет
Тюмень

Согласно документу, для определения границ парковочного места выбран желтый цвет. Размер одного места — 1,5 на 3,5 метра, расстояние между парковочными местами — 1 метр.

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 марта в Тюмени для водителей электросамокатов, сигвеев, гироскутеров действуют новые правила дорожного движения. Водители средств индивидуальной мобильности отныне приравнены к полноценным участниками дорожного движения.

#Общество#Новости тюмени#Разметка#Дороги#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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