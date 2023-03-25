В Тюмени утвердили новую форму дорожной разметки

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:35
Согласно документу, для определения границ парковочного места выбран желтый цвет. Размер одного места — 1,5 на 3,5 метра, расстояние между парковочными местами — 1 метр.
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 марта в Тюмени для водителей электросамокатов, сигвеев, гироскутеров действуют новые правила дорожного движения. Водители средств индивидуальной мобильности отныне приравнены к полноценным участниками дорожного движения.