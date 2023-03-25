В Тюмени строительство загородных домов подорожает в два раза

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
По словам специалистов, увеличение стоимости ожидается с наступление строительного сезона. В сегменте деревянного строительства подорожание составит в пределах 15%. В целом строительство загородное жилья станет дороже по сравнению с 2022 годом на 5-15%. По сравнению с 2020 годом — в два раза, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на рынке недвижимости за год доля квартир эконом-класса увеличилась с 59 до 74%, в то время как доля жилья категории «комфорт» сократилась с 40 до 24%.