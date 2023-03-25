nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

В Тюмени строительство загородных домов подорожает в два раза

25 марта 2023, 10:19
Фото: 1MI

В Тюмени подорожает строительство загородных домов

В Тюмени вырастут цены на строительство частных домов. Причиной увеличения стоимости станет подорожание строительных материалов. В этом году цены на российские материалы без иностранных присадок и добавок вырастут в среднем на 12%.
Сюжет
Тюмень

По словам специалистов, увеличение стоимости ожидается с наступление строительного сезона. В сегменте деревянного строительства подорожание составит в пределах 15%. В целом строительство загородное жилья станет дороже по сравнению с 2022 годом на 5-15%. По сравнению с 2020 годом — в два раза, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на рынке недвижимости за год доля квартир эконом-класса увеличилась с 59 до 74%, в то время как доля жилья категории «комфорт» сократилась с 40 до 24%.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Строительство дома#Стройматериалы#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Фонда нет, но вы держитесь»: почти 9 тысяч тюменцев живут в аварийных домах
22 марта 09:51
Ставки на стоп. Какие проценты ждут тюменцев по вкладам и ипотеке?
Вчера, 06:41
Ишимская уборщица украла из дома клиента миллион рублей наличными
Вчера, 04:40
Любовный треугольник, образовавшийся в тюменском клубе, закончился тяжкими телесными
Вчера, 05:56
Тюменские депутаты оценили итоги работы ведомств за 2022 год
Вчера, 04:08
Из 16 тюменских водоемов 15 апреля достанут все трупы
Вчера, 05:30