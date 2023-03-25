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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

В Тюмени резко похолодает до -5

25 марта 2023, 04:42
Фото: 1MI

В Тюмени 25 марта ожидается +11 тепла и солнечная погода

В Тюмени в субботу, 25 марта, воздух прогреется до +11. По прогнозам синоптиков, в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит +8 +11, скорость ветра до 5 метров в секунду.
Сюжет
Тюмень

В воскресенье день будет облачным, вероятны осадки в виде дождя. Ночью столбики термометров покажут +1 +3, днем поднимутся до +5 +7.

В первый день новой рабочей недели ожидается пасмурная, но теплая погода. В очные часы температура воздуха составит +2 +5, в светлое время суток потеплеет до +8 +10.

Во вторник, 28 марта, сохранится аналогичная погода. В среду, 29 марта, резко похолодает — ночью в этот день термометры покажут -3 -5, в светлое время суток -1 -2. При этом день ожидается пасмурным, скорость ветра достигнет 6,5 м/с.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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