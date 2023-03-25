В Тюмени резко похолодает до -5

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
В воскресенье день будет облачным, вероятны осадки в виде дождя. Ночью столбики термометров покажут +1 +3, днем поднимутся до +5 +7.
В первый день новой рабочей недели ожидается пасмурная, но теплая погода. В очные часы температура воздуха составит +2 +5, в светлое время суток потеплеет до +8 +10.
Во вторник, 28 марта, сохранится аналогичная погода. В среду, 29 марта, резко похолодает — ночью в этот день термометры покажут -3 -5, в светлое время суток -1 -2. При этом день ожидается пасмурным, скорость ветра достигнет 6,5 м/с.