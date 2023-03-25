В Тюмени резко похолодает до -5

Во вторник, 28 марта, сохранится аналогичная погода. В среду, 29 марта, резко похолодает — ночью в этот день термометры покажут -3 -5, в светлое время суток -1 -2. При этом день ожидается пасмурным, скорость ветра достигнет 6,5 м/с.