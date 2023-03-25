В Тюмени пьяный водитель устроил автопобоище. Пострадали 9 автомобилей

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:08
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, в результате дорожно-транспортного происшествия люди не пострадали.
Автомобилиста задержали местные жители, после чего вызвали сотрудников ДПС. Несмотря на то, что алкостестер показал 0,68 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, водитель с данными показаниями не согласился. При этом проходить освидетельствования, а медицинском заведении отказался.
Составлены административные материалы за пьяное вождение и за повреждение дорожного знака.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 20 марта нетрезвая 32-летняя водитель ВАЗ2114 влетела в светофор на пересечении улиц Дамбовской и Западносибирской. Женщина пояснила, что не справилась с управлением автомобиля, потому что отвлеклась на телефон.