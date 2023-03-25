В Тюмени пьяный водитель устроил автопобоище. Пострадали 9 автомобилей

Автомобилиста задержали местные жители, после чего вызвали сотрудников ДПС. Несмотря на то, что алкостестер показал 0,68 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, водитель с данными показаниями не согласился. При этом проходить освидетельствования, а медицинском заведении отказался.