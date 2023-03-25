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Published Сегодня, 05:05

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Updated Сегодня, 05:08

В Тюмени пьяный водитель устроил автопобоище. Пострадали 9 автомобилей

25 марта 2023, 05:05
Фото: ГИБДД

В Тюмени водитель BMW разбил 9 автомобилей на улице Волгоградской

Девять автомобилей подверглись сегодня под утро атаке пьяного водителя на BMW X5. Нетрезвый 30-летний тюменец не справился с управлением и врезался в припаркованные на улице Волгоградской транспортные средства и дорожный знак.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, в результате дорожно-транспортного происшествия люди не пострадали.

Автомобилиста задержали местные жители, после чего вызвали сотрудников ДПС. Несмотря на то, что алкостестер показал 0,68 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, водитель с данными показаниями не согласился. При этом проходить освидетельствования, а медицинском заведении отказался.

Составлены административные материалы за пьяное вождение и за повреждение дорожного знака.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 20 марта нетрезвая 32-летняя водитель ВАЗ2114 влетела в светофор на пересечении улиц Дамбовской и Западносибирской. Женщина пояснила, что не справилась с управлением автомобиля, потому что отвлеклась на телефон.

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Нетрезвые водители#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область
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