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Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:21

В Тюмени 3-летний ребенок провалился в яму на детской площадке

25 марта 2023, 04:19
Фото: 1MI

Тюменский СК начал проверку по факту падения ребенка в яму на детской площадке

В Тюмени следователи начали проверку по факту падения 3-летнего ребенка в яму на детской площадке. Информация о происшествии была опубликована в местных СМИ.
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Дети

В рамках проверки следователи проверили все факты, изложенные в публикациях. В ближайшее время будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных служб и ведомств, которые должны следить за состоянием придомовой территории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили «Нашему Городу» в СУ СК по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале марта на стройплощадке в яму провалился экскаватор. Машинист во время происшествия не пострадал.

#Валентина Бурнашева#Дети#Общество#Новости тюмени#Детские площадки#Ямы#Следственный комитет#Тюмень#Тюменская область
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