В Тюмени 3-летний ребенок провалился в яму на детской площадке

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В рамках проверки следователи проверили все факты, изложенные в публикациях. В ближайшее время будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных служб и ведомств, которые должны следить за состоянием придомовой территории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили «Нашему Городу» в СУ СК по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале марта на стройплощадке в яму провалился экскаватор. Машинист во время происшествия не пострадал.