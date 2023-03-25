В Тюмени 3-летний ребенок провалился в яму на детской площадке

В рамках проверки следователи проверили все факты, изложенные в публикациях. В ближайшее время будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных служб и ведомств, которые должны следить за состоянием придомовой территории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили «Нашему Городу» в СУ СК по Тюменской области.