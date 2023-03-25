В Тобольске простились с 24-летним добровольцем, погибшим в зоне СВО

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Сергей Подсекалов принимал участие в СВО в качестве добровольца с ноября 2022 года. Смертельное ранение он получил 20 января 2023 во время боев под Артемовском, сообщили в группе ВК «Весь Тобольск (события и слухи)».
Военный родился 27 ноября 1998 года в Тобольске. В 2016 году окончил школу, затем отправился в армию. По окончании военной службы учился в Тобольском многопрофильном техникуме, который окончил со специальностью лаборант-эколог.
В последние годы Сергей Подсекалов жил в Тюмени — в областной столице он работал в магазине «Строительный двор».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени прошла церемония прощания с погибшим в зоне специальной военной операции Виталием Старостенко. Военный погиб 10 марта 2023 года.