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В Тобольске простились с 24-летним добровольцем, погибшим в зоне СВО

25 марта 2023, 11:26

В Тобольске простились с добровольцем, погибшим под Артемовском

В Тобольске похоронили погибшего в зоне специальной военной операции 24-летнего выпускника школы № 17 Сергея Подсекалова. В храме святой блаженной Ксении Петербургской прошло отпевание военного.
Фото: Главные новости Тобольска

Сергей Подсекалов принимал участие в СВО в качестве добровольца с ноября 2022 года. Смертельное ранение он получил 20 января 2023 во время боев под Артемовском, сообщили в группе ВК «Весь Тобольск (события и слухи)».

Военный родился 27 ноября 1998 года в Тобольске. В 2016 году окончил школу, затем отправился в армию. По окончании военной службы учился в Тобольском многопрофильном техникуме, который окончил со специальностью лаборант-эколог.

В последние годы Сергей Подсекалов жил в Тюмени — в областной столице он работал в магазине «Строительный двор».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени прошла церемония прощания с погибшим в зоне специальной военной операции Виталием Старостенко. Военный погиб 10 марта 2023 года.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Похороны#Тобольск#Тюменская область
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